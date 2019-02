Stalowa Wola: Najlepsi czytelnicy nagrodzeni

[Zdjęcia] Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli podsumowała konkurs na „Czytelnika Roku 2018”. Najwięcej książek w minionym roku przeczytali: Anna Adamczyk, Dagmara Adamczyk oraz Jacek Kochan.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 1 lutego w MBP. Biblioteka prowadzi komputerową ewidencję wypożyczeń swoich zbiorów, dlatego też bez problemów można było odnaleźć osoby, które na swoim koncie mają najwięcej wypożyczeń. Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli.

Czytelnikiem Roku 2018 w kategorii „dzieci”, została Anna Adamczyk. W ciągu minionego roku Ania wypożyczyła w stalowowolskiej bibliotece 423 książki, a od roku 2015 – 538 egzemplarzy.

Zwyciężczynią w kategorii młodzieżowej, jest Dagmara Adamczyk, siostra Ani, który w 2018 roku wypożyczyła 463 książki, a przez lata 2015- 2018 w sumie, aż 538 pozycji.

Z kolei Czytelnikiem Roku 2018 wśród dorosłych został Jacek Kochan. W minionym roku sięgnął po 320 książek. Zaś od roku 2013 do końca 2018 wypożyczył ich w sumie 1155. – Już od czasów szkolnych, nie interesował mnie sport czy inne zabawy, lecz cały czas zajęty byłem czytaniem. Ze wszystkich pozycji książkowych, które przeczytałem najbardziej poruszyła mnie „Trylogia” Sienkiewicza, dlatego dalej często do niej wracam. Teraz to najczęściej czytam kryminały. Lubię literaturę amerykańską, ale jak się okazuje, mamy też dużo młodych i dobrych polskich pisarzy – mówi Jacek Kochan.

Podczas czwartkowego ogłoszenia wyników, laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz specjalne statuetki Czytelnika Roku 2018.