Nagrodzone za reportaż o Światowych Dniach Młodzieży

[Zdjęcia] Licealistki ze Stalowej Woli zostały laureatkami w IX edycji ogólnopolskiego konkursu filmowego organizowanego przez Instytut Jana Pawła II w Warszawie. W tym roku tematem przewodnim nadsyłanych reportaży były historie osób uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży.

Zwycięskie nagranie przygotowały: Aleksandra Żołopa i Anna Zadworna, licealistki związane z Duszpasterstwem Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej oraz Katarzyna Podgórska i Oliwia Pyrak, uczennice z LO im. KEN w Stalowej Woli.

Film zatytułowany „EFFATHA, to znaczy OTWÓRZ SIĘ” opowiada o głuchym kapłanie z Brazylii, który uczestniczył w ŚDM Kraków 2016. Gdy podczas ŚDM w Rio de Janeiro, które odbyły się w 2013 roku, papież ogłosił, że kolejne spotkanie młodych będzie w Polsce, ksiądz Wilson Czaia podjął decyzję, aby odwiedzić ten kraj. Jego dziadkowie byli Polakami, ale sam w Polsce nigdy nie był. Do tego jego wyobrażenie o Polakach wcale nie było najlepsze. Pomimo swojej niepełnosprawności i obaw związanych z podróżą za ocean nawiązał kontakt z duszpasterstwem niesłyszących w Polsce i przyjechał na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Tutaj poznał, jak bardzo wielu kapłanów potrafi migać i zmienił swoje wyobrażenie o Polakach. Duszpasterze i głusi natomiast mieli pierwsze doświadczenie spotkania kapłana, który wywodzi się ze „świata ciszy”, a językiem migowym posługuje się od dziecka.

Laureaci tegorocznego konkursu ogłoszeni zostali podczas ceremonii towarzyszącej gali wręczenia Nagrody Dziennikarskiej im. Biskupa Jana Chrapka „Ślad”, która odbyła się 17 czerwca w Pałacu Arcybiskupów w Warszawie. Nagrodą dla zwycięskiej grupy był trzydniowy pobyt w Warszawie oraz nagrody rzeczowe.

Film został zrealizowany we współpracy z Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Duszpasterstwem Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej. Opiekunem zespołu był ks. Stanisław Gurba.

Nagrodzony film ⤵️⤵️⤵️