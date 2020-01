Nagradzać? Pewnie, że tak, ale sprawiedliwie

Pod koniec grudnia ukazało się zarządzenie prezydenta Stalowej Woli w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe w roku 2019. To bardzo dobrze, że samorząd docenia pracę młodych sportowców oraz ich trenerów, natomiast bardzo źle, że nagradza niesprawiedliwie.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/194/11 z dnia 2 września 2011 określa zasady i tryb przyznawania tychże nagród. Żeby stać się beneficjentem, pierwszym warunkiem było złożenie wniosku o przyznanie nagrody. Wnioskować o to mogli, na podstawie paragrafu 3 pkt 1: prezydent miasta Stalowej Woli, Komisja Oświaty Kultury i Sportu oraz klub sportowy, w którym zrzeszony był kandydat.

Uchwała wskazuje też precyzyjnie, kto mógł starać się o nagrodę. Określa to paragraf 5: „Za wysokie wyniki sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym we wszystkich kategoriach wiekowych indywidualnych lub zespołowych w szczególności:

1. w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy.

2. w igrzyskach paraolimpijskich,

3. akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy,

4. w mistrzostwach Polski,

5. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

6. w pucharze Polski Młodzików,

7. w pucharze polskich związków sportowych.

Wśród nagrodzonych nie ma medalistów IO, mistrzostw świata, Europy, paraolimpiady, uniwersjad, Pucharu Europy, ale mistrzostw Polski już tak. Jednym z nich, w dodatku jedynym, który może poszczycić się złotym medalem jest Tobiasz Zarzeczny – bokser Stali Stalowa Wola Boxing Team, który we wrześniu w Łomży wywalczył mistrzostwo Polski młodzików. Młody pięściarz Stali startował w najbardziej obleganej kategorii wagowej (65 kg) i żeby awansować do finału, musiał stoczyć trzy zwycięskie pojedynki. Te, jak również ten o „złoto”, z Jakubem Łukaszykiem z klubu Sporty Walki Rawicz, wygrał jednogłośnie na punkty i stanął na najwyższym stopniu podium mistrzostw Polski. Dzisiaj Tobiasz jest najlepszym w Polsce młodzikiem w rankingu Polskiego Związku Bokserskiego, reprezentantem polskiej kadry narodowej kadetów.

Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stalowej Woli oceniła wyczyn młodego boksera Stali na 300 zł w formie bonu towarowego do jednego z sklepów sportowych w Stalowej Woli. Jest to najniższa z przyznanych nagród, mimo że bokser Stali legitymował się najwartościowszym ze wszystkich nagrodzonych wynikiem sportowym…

