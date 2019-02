Nadmierna prędkość i brawura to główne grzechy kierowców

W minionym roku na drogach powiatu stalowowolskiego doszło do 97 wypadków drogowych. To o 22 zdarzenia mniej niż miało to miejsce w roku 2017. Najczęstszą przyczyną wypadków było niedostosowanie prędkości ruchu do panujących warunków drogowych oraz nieprawidłowe manewry.

W wypadkach drogowych na terenie powiatu stalowowolskiego, do których doszło w 2018 roku odnotowano 7 ze skutkiem śmiertelnym. W zdarzenia tych zginęło 8 osób. Dla porównania

w roku 2017 doszło do 10 wypadków ze skutkiem śmiertelnym,

w których życie straciło 10 osób. W ubiegłym roku odnotowano 13 zdarzeń drogowych, w których jednym z uczestników był pieszy. Trzech przechodniów w wyniku odniesionych obrażeń zmarło. W 2017 roku takich wypadków było 16, zginęło w nich 3 pieszych. W 2018 roku odnotowano 27 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginął jeden cyklista. W 2017 roku analogicznych zdarzeń było 31, zginęły 2 osoby. Najbardziej zagrożone zdarzeniami drogowymi miejsca w powiecie stalowowolskim to: ciąg drogi krajowej nr 77 oraz ciąg drogi wojewódzkiej nr 855.

W przeciągu minionych dwunastu miesięcy zatrzymano 167 nietrzeźwych kierowców na 43,9 tysięcy przebadanych. Policjanci zatrzymali także 216 praw jazdy. W 2018 roku mundurowi odnotowali 49 przypadków bezpodstawnych zgłoszeń.

Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nanieśli 1221 zgłoszeń. Potwierdzonych zostało 586, najwięcej dotyczyło przekroczenia prędkości (294 zgłoszenia) oraz nieprawidłowego parkowania (99 zgłoszeń).