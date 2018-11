Na konferencji prasowej po meczu Resovii ze Stalą trener „zielono-czarnych” Wojciech Fabianowski powiedział, że jego piłkarze nie zasłużyli na zwycięstwo. – Uważam, że za mało zrobiliśmy dzisiaj, żeby wygrać. Z kolei opiekun „pasiaków” stwierdził, że wygrana jego zespołu mogła być okazalsza, ale i skromne 1:0, odniesione na ciężkim, grząskim boisku, daje mu ogromne powody do radości.

Wojciech Fabianowski (trener Stali)

– Pierwsze dwadzieścia minut w naszym wykonaniu było w miarę, udało nam się narzucić rywalom swój styl gry i można było na to patrzeć. Ale z minuty na minutę zaczynało wyglądać to gorzej. Graliśmy statyczne, oddaliśmy inicjatywę Resovii i najbardziej obawialiśmy się jej stałych fragmentów gry, bo jest to jej mocna broń, ale generalnie do utraty bramki, nie byliśmy zespołem gorszym. Wcześniej żadnej z drużyn nie potrafiła stworzyć sobie klarownej sytuacji strzeleckiej. Bramkę straciliśmy ponieważ zabrakło nam dyscypliny taktycznej. Rozpisywaliśmy grę Resovii w takich sytuacjach, wiedzieliśmy jak to wygląda, a i tak nie zrobiliśmy nic, żeby ustrzec się błędu i temu zapobiec. Inna rzecz, że Resovia wyprowadziła te kontrę w perfekcyjny sposób. Po objęciu prowadzenia rywal wycofała się na swoją połowę, a nas wynik determinował do zmiany sposób grania. Piotrek Mroziński ruszył do przodu, a jego miejsce zajął Przemek Stelmach. Niestety, nie udało nam się stworzyć choćby jednej okazji, żeby wyrównać. Uważam, że za mało zrobiliśmy dzisiaj, żeby wygrać. Na pewno na zwycięstwo nie zasłużyliśmy. Na remis tak.

Szymon Grabowski (trener Resovii)

– Na pewno nie weszliśmy w ten mecz dobrze i musiało upłynąć trochę czasu, zanim dostosowaliśmy się do… boiska, na którym ciężko było nam utrzymać równowagę. Mieliśmy olbrzymie problemy z utrzymaniem się w grze na tej grząskiej płycie. Przez to brakowało nam zwrotności, przyśpieszenia, startu z miejsca do piłki. Naprawdę był to nasz ogromny problem. Stal w tym okresie osiągnęła delikatną przewagę. Stal miała za dużo luzu w środku boiska, ale suma summarum, w przerwie w szatni wyciągnęliśmy dobre wnioski z tej naszej gry w pierwszej połowie i po zmianie stron przełożyło się to i na grę, w efekcie także na wynik końcowy. A to zwycięstwo mogło być okazalsze, bo mieliśmy jeszcze bardzo dobre okazje pod bramką Stali. Cieszymy się wygranej, bo po pierwsze trzy punkty zdobyliśmy na bardzo ciężkim boisku, a po drugie z wymagającym rywalem. Dziękuję swoim piłkarzom za walkę, za determinacje i za serce, które włożyli w to spotkanie. Chcę również podkreślić, że to pierwsze nasze zero z tyłu, mecz po meczu. Widać progres i za to chwała całej drużynie.