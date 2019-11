Na zakończenie rundy łomot od Sokoła

Mateusz Prokop zdobył dla Sokoła Kolbuszowa Dolna pięć, a Kamil Aab cztery bramki w zwycięskim meczu z rezerwami Stali Stalowa Wola. Tym razem Piotr Piechniak nie mógł skorzystać z usług piłkarzy pierwszej drużyny Stali, która rozgrywała w tym samym mniej więcej czasie mecz w Rzeszowie, a także z pauzujących za żółte kartki: Stępniowskiego i Piotrowskiego, i posłał do boju 17-latków. W pierwszym kwadransie gry młodzież radziła sobie całkiem dobrze, to ona dyktowała warunki gry i sprawiała lepsze wrażenie. Nie potrafili jednak udokumentować tego okresu gry, strzeleniem gola, a zamiast tego sami zaczęli tracić bramki i… zawodników. Boisko z powodu kontuzji opuścili bardzo szybko kluczowi piłkarze, Maciej Siudak i Filip Szifer. Do przerwy miejscowi pięć razy wpakowali piłkę w naszej bramce, po przerwie dorzucili kolejne cztery trafienia.

Stal zakończyła rundę jesienną sromotną porażką, ale nie jest to rekord czwartej ligi podkarpackiej. Tylko w ostatniej dekadzie były takie mecze, w których padało więcej bramek. W 2011 roku Resovia pokonała Turbię 10:0, dwa lata Pisarowce przegrały na swoim boisku z Wisłoka Dębica 0:10.

Pierwszej porażki doświadczyli piłkarze Korony. Przegrali na wyjeździe z Błękitnymi, dla których obie bramki zdobył Łukasz Kosiba. Potknięcie drużyny z Rzeszowa wykorzystała Wiązownica, która wygrała z Pilźnie i została mistrzem półmetka.

Przerwa w rozgrywkach IV ligi potrwa do 7 marca 2019 roku.

17. kolejka

SOKÓŁ – STAL II 9:0 (5:0)

1-0 Aab (16), 2-0 Prokop (20), 3-0 Prokop (31), 4-0 Prokop (40), 5-0 Aab (42), 6-0 Aab (53), 7-0 Aab (70), 8-0 Prokop (83), 7-0 Prokop (87)

SOKÓŁ: Kaszuba – Wójcik, B.Karkut, Ilnytskyi (41 P.Karkut), Dziedzic (51 Chmielowiec) – Aab, Kołacz, Gorzelany, Sroka (62 Gieramta), Prokop – Wilk (51 Serwon).

STAL II: Siudak (18 K.Moskal) – Adamczyk, Bosak, Gnatek, Buczek – Kuchyt (64 Tłuczek), Dziopak (65 F.Moskal), Szifer (22 Lebioda), Michalik – Grabarz.

Sędziował Jakub Kozner (Krosno). Żółta kartka Gnatek. Widzów 150.