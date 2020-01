Na wiosnę zobaczymy nową Stal

10 stycznia rozpoczęli przygotowania do wiosennej rundy, piłkarze II-ligowej Stali Stalowa Wola. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 26 zawodników. „Stalówka” przygotowywać się będzie na swoich obiektach, przeplatając treningi meczami sparingowymi. Pierwszy rozegrany zostanie w najbliższą sobotę (g. 11), na sztucznej murawie przy ul. Hutniczej, a rywalem naszego zespołu będzie III-ligowa Wisła Sandomierz.

„Kali” do Lublina „Łuki” do Katowic

W przerwie świąteczno-noworocznej została przemeblowana kadra Stali. Klub pożegnał się z obydwoma bramkarzami. Łukasz Konefał został wypożyczony z opcją pierwokupu do GKS-u Katowic, a Krystian Kalinowski podpisał umowę z Motorem Lublin. To oznacza, że wiosną młodzieżowca w bramce Stali nie zobaczymy. Trener Szymon Szydełko postawi na doświadczenie. Stąd zatrudnienie 31-letniego Dawida Pietrzkiewicza, wychowanka Stali Sanok, który jesienią był w kadrze Rakowa, ale ani razu nie dane mu było wybiec na boisko. Mizernie wyglądają jego statystyki z czasów, kiedy reprezentował Sandecję, z której trafił pod Jasną Górę. Zagrał w niej tylko jeden mecz (18 marca 2018 r.), przegrany z Cracovią 1:2. I równie słabo przedstawiają się liczby nowego golkipera „Stalówki” z okresu, kiedy był zawodnikiem Qebeli FK (Azerbejdżan). Przez pięć lat pobytu w tym klubie (2013-2017), wystąpił w zaledwie… 2 meczach. Ze Stalą Pietrzkiewicz związał się półtorarocznym kontraktem. O miejsce w wyjściowej jedenastce, rywalizował będzie z Maciejem Siudakiem, wychowankiem Stali oraz z 22-letnim Matthew Korziewiczem. Urodzony w Nowym Jorku, posiadający podwójne obywatelstwo bramkarz, to kolejny zimowy nabytek Stali. Jesienią był piłkarzem Sokoła Sieniawa.

„Chromek” za „Dadiego”

W pierwszych dniach Nowego Roku ukazała się informacja, której kibice Stali obawiali się najbardziej. Drużynę opuścił najlepszy i najskuteczniejszy jej piłkarz w pierwszej rundzie, Robert Dadok. 23-letni pomocnik został wykupiony przez I-ligową Stal Mielec. Zapłacenie 15 tys. zł nie było wielkim problemem dla klubu, który chce awansować w tym sezonie do ekstraklasy. Czy „Dadiego” zastąpi 26-letni wychowanek Warty Śrem, były gracz Warty Poznań, Jaroty Jarocin i ostatnio Stali Rzeszów – Dominik Chromiński. Taką nadzieję ma nie tylko trener Szydełko.

„Mistrzu” może nie chcieć

Aż czterech pomocników Stali trafiło na listę transferową: Michał Płonka – prawdopodobnie wróci na Śląsk i podpisze umowę z Ruchem Chorzów, Rafał Michalik (Wólczanka Wólka Pełkińska?), Filip Wójcik (Motor Lublin) i Michał Mistrzyk. Jeżeli jednak „Mistrzu” nie będzie miał ochoty odejść, to…

