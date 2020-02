Na walentynki zakochaj się w… książce

W piątek, 14 lutego Dzień Św. Walentego, patrona zakochanych. Biblioteka Główna stalowowolskiej MBP przygotowała dla czytelników ciekawe atrakcje. W holu biblioteki przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 zapraszamy na walentynkowy bookcrossing.

Wszyscy chętni będą mogli zabrać jedną z proponowanych książek do domu, przeczytać i zwrócić na bookcrossingową półkę lub podarować innej osobie. Można również przynieść własną książkę dla innych czytelników, do czego bardzo zachęcamy. W każdej książce czeka poetycka uczta, w postaci fragmentów wierszy o miłości, poetów z naszego regionu: Małgorzaty Żureckiej, Elżbiety Ferlejko, Beaty Sudoł – Kochan, Krystyny Krzywosz, Jolanty Bąk, Agnieszki Bulicz, Aleksandry Grzeli, Agaty Linek, Marty Herdzik-Męcińskiej, Kazimierza Lindy, Ryszarda Mścisza, Ryszarda Jaśkowskiego. Walentynkowy bookcrossing potrwa do 18 lutego.

Wypożyczalnia Główna zaprasza z kolei 14 lutego do udziału w plebiscycie na ulubioną, literacką parę kochanków. Dzieci, które nie zdążyły jeszcze przygotować walentynek, mogą to zrobić w Multitece w godzinach jej otwarcia – zapewniamy materiały plastyczne.