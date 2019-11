Na tarczy po raz siódmy

W 8. kolejce grupy B drugiej ligi koszykarze Stali Stalowa Wola przegrali w Łodzi z ŁKS AZS UŁ SG i nadal okupują ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Była to siódma porażka naszej drużyny w bieżących rozgrywkach.

Mecz w Łodzi rozgrywany był w nowej hali Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej i zgromadził na trybunach kilkuset miłośników basketu. Na otwarciu nowego obiektu, obecny był prezes męskiej sekcji koszykówki ŁKS, jednocześnie szef Łódzkiej Rady Sportu – Filip Kenig oraz szefostwo współpracującej z klubem Szkoły Gortata. Koszykarze nie zawiedli swoich pryncypałów oraz kibiców i w pierwszym meczu na nowym parkiecie, odnieśli przekonywujące zwycięstwo.

Stal tylko raz prowadziła w tym meczu. Po celnym rzucie wolnym Kacpra Bejnara 3:2. Niestety, przez następne cztery minuty gry, punktowali już tylko ełkaesiacy. Po rzucie z półdystansu Kacpra Dominiaka wygrywali w 7. minucie 15:3. Gospodarze dominowali wyraźnie w tym okresie gry, natomiast nasza drużyna popełniała proste błędy – niewymuszone straty – i tak już zostało do końca drugiej kwarty. Po dwudziestu minutach, ŁKS wygrywał różnicą 15 pkt (45:28).

Dużo lepiej poczynali sobie stalowcy po przerwie, szczególnie w obronie. Inna sprawa, że trener łódzkiej drużyny zaczął rotować składem, na parkiecie pojawiać zaczęli się zawodnicy rezerwowi i między innym i dlatego, Stal mogła w końcu dotrzymywać kroku miejscowym. Na końcowy wynik nie miało to jednak żadnego znaczenia. Cały czas kontrolowany był on przez koszykarzy ŁKS-u.

W Stali dobre zawody rozgrywał Jacek Buczek, który trafił dwa z trzech rzutów „za dwa” i trzy z czterech rzutów „za trzy”, ponadto zebrał sześć piłek pod tablicami i zanotował cztery asysty. Mimo 19-punktowej zdobyczy, fatalną skuteczność rzutową, zanotował tym razem, najlepszy strzelec drużyny, Kacper Bejnar. Na dwanaście rzutów „za dwa” drogę do kosza znalazł tylko jeden, z ośmiu rzutów zza łuku, do celu trafiło tylko dwa. Na linii rzutów wolnych stawał siedemnaście razy, trafił jedenaście. Dobrze natomiast zagrał pod deskami. Pod swoją zebrał pięć, a w ataku trzy piłki. Nie spisała się w Łodzi dwójka, na której spoczywa ciężar zdobywania punktów: Damian Tabor i Mateusz Łabuda. Wrócili do Stalowej Woli z zerowym dorobkiem. W tej sytuacji ciężko w ogóle jest marzyć o korzystnym wyniku.

ŁKS AZS UŁ SG Łódź – STAL Stalowa Wola 79:65 (23:14, 22:14, 17:16, 17:21)

ŁKS: Dominiak 15 (1×3), Lewandowski 11 (7 zb.), Bartoszewicz 10, Rajch 2, Kochaniak 2 oraz Świt 11 (3×3), Frątczak 8, Bartłomiej Dróżdż I 8 (2×3), Krakowiak 6, Keller 4, Kujawa 2, Bartłomiej Dróżdż II.

STAL: Bejnar 19 (2×3, 8 zb.), Buczek 15 (3×3), Bandyga 2, Łabuda, Tabor oraz Jadaś 12 (10 zb.), Kindlik 8 (1×3), Nowik 6 (1×3), Pietras 3, Siembida.

Sędziowali: Jolanta Mikulska, Robert Włodarczyk.