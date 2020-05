Na szczęście wszyscy zdrowi!

Pod koniec ubiegłego tygodnia (8 maja) piłkarze Stali, sztab szkoleniowy, osoby funkcyjne w klubie i pracownicy Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli wyznaczeni do obsługi meczów ligowych, przechodzili badania przesiewowe na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Badania sfinansował Polski Związek Piłki Nożnej.

Po analizie wyników, okazało się, że kilku osobom trzeba powtórzyć badania w celu wystawienia ostatecznej diagnozy. Klubowe władze nie poinformowały, o kogo konkretnie chodzi, przekazały jedynie do publicznej wiadomości, że testy Real Time RT-PCR zostaną przeprowadzone trzy dni później, a osoby nimi objęte, będą poddane pełnej izolacji.

W poniedziałek (11 maja) osoby wyodrębnione w pierwszej fazie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 poddano badaniom uzupełniającym. U nikogo nie stwierdzono wirusa SARS-CoV-2, co oznacza, że cała 50-tka z listy badanych jest zdrowa. A to oznacza, że „Stalówka” mogła dzień później rozpocząć normalne treningi na zielonej murawie – oczywiście – z zachowaniem obowiązujących zasad i wyznaczonych norm bezpieczeństwa.

– Dziękuję wszystkim, a w szczególności całej drużynie na czele ze sztabem szkoleniowym za to, że wykazali się cierpliwością, a przede wszystkim odpowiedzialnością, przestrzegając ściśle określonych procedur. W dalszym ciągu będziemy postępowali wedle określonych zasad. Ściskamy kciuki za pozostałe kluby, aby w ich szeregach te badania również wyszły pomyślnie i aby proces wznowienia treningów, a później rozgrywek, zakończył się sukcesem. Na ręce pana Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz osób, które ten plan stworzyły i go koordynują, pragnę złożyć w imieniu władz klubu wyrazy wdzięczności za możliwość powrotu do sportowej rywalizacji, i dziękujemy za sfinansowanie testów dla drużyn drugoligowych – powiedział Wojciech Chodorek, prokurent Stali Stalowa Wola.

Share 0 Share Share