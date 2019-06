Na razie dwóch. Stoper i napastnik

Piotr Witasik i Michał Fidziukiewicz, to jak na razie dwaj nowi piłkarze pozyskani przez Stal Stalowa Wola. Pierwszy z nich to bełchatowianin z krwi i kości. Urodził się w Bełchatowie i tu poszedł na pierwszy trening, oczywiście do GKS-u i przez jedenaście lat był związany z tym klubem. 30 listopada 2012 roku, 20-letni wychowanek zadebiutował w ekstraklasie, w wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok (2:2). W sezonie 2015/16 GKS Bełchatów spadł do II ligi, a rok później Witasik po raz pierwszy opuścił swój macierzysty klub. Najkorzystniejszą ofertę złożyła mu tarnobrzeska Siarka. W zespole trenera Gąsiora był kluczowym zawodnikiem, zagrał w 29 meczach ligowych i 3 pucharowych. Swoimi dobrymi występami zwrócił na siebie uwagę działaczy spadkowicza z I ligi, Olimpii Grudziądz i w ostatnim sezonie reprezentował ten klub, awansując z nim do I ligi. Ale w I lidze z Olimpią nie zagra. Klub nie przedłużył z nim umowy i ofertę złożyła mu „Stalówka”. 26-letni środkowy obrońca dograł sprawę w trybie ekspresowym, podpisał kontrakt na dwa lata.

Przed Witasikem, umowę na grę w Stali podpisał, Michał Fidziukiewicz. 28-letni napastnik spędził ostatni sezon w Olimpii Elbląg, która do ostatniej kolejki walczyła o uratowanie się przed spadkiem do III ligi. Nowy nabytek Stali w 27 meczach ligowych, zdobył pięć bramek, w tym jedną z rzutu karnego. Wcześniej Fidziukiewicz występował w Jagielloni Białystok, której jest wychowankiem, Ruchu Wysokie Mazowieckie, Dąbie Dąbrowa Białostocka,

Gryfie Wejherowo, belgijskim Koninklijke Bocholter, Zagłębiu Sosnowiec i GKS Tychy. Stal jest dziewiątym klubem w jego piłkarskiej karierze.

