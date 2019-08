Na prowadzeniu beniaminek, za nim spadkowicz

Po 4. kolejkach stalowowolskiej okręgówki na fotel lidera wskoczyli piłkarze Transdźwigu Stale. Beniaminek rozgromił na wyjeździe Słowianina Grębów 4:0. Z taką samą ilością 9 pkt miejsce drugie zajmuje Sokół Nisko po wygranej w Łowisku.

Najwięcej jednak emocji było w meczu Unii Nowa Sarzyna z Bukową Jastkowice. W 31. minucie gola dla przyjezdnych strzelił Jakub Lebioda, dobijając piłkę do pustej bramki z kilku metrów po uderzeniu Bartłomieja Ryńskiego i obronie Marcina Żurawia. Pięć minut później prowadzenie podwyższył Grzegorz Tofil. Z prawej strony pola karnego dośrodkował Dariusz Bartnik. Piłki nie sięgnął Paweł Kaczmarczyk, ale stojący za nim Grzegorz Tofil dostawił tylko głowę i futbolówka znalazł się w bramce. Po przerwie Unia natarła i doprowadziła do wyrównania. W 57. minucie gola strzelił Artur Łuczak, a w 73. minucie do pustej bramki skierował piłkę Bartłomiej Gnatek. Chwilę później Bukowa przeprowadziła kapitalną akcje w polu karnym rywali. Po głębokiej wrzutce, Grzegorz Tofil zgrał głową piłkę spod linii końcowej na ósmy metr do Dariusz Bartnika, a ten odegrał ją przed bramkę do Ryńskiego, który nie mógł nie trafić. Bramkarza i obrońcy Unii jakby zamurowało. W końcówce spotkania gospodarze rzucili się do ataku, ale defensywa Bukowej, na czele z 53-letnim Mieczysławem Ożogiem i 43-letnim Dariusz Bartnikiem, a więc byłymi piłkarzami Unii, nie chciała popełnić błędu i miejscowi musieli pogodzić się z pierwszą w tym sezonie porażką.

W meczu Sokołów, ze Sokolnik i Kamienia padł bezbramkowy remis.

5. kolejka

UNIA – BUKOWA 2:3 (0:2)

0-1 Lebioda (31), 0-2 Tofil (36), 1-2 Łuczak (57), 2-2 B.Gnatek (76), 2-3 Ryński (78)

UNIA: Żuraw – Jandziński, Wośko, Wiatr, Madej (68 W.Filip) – K.Filip (46 B.Gnatek), Wołoch (41. Grześkiewicz), Bieńkowski (36 Grabarz), Błajda – Łuczak, D.Gnatek.

BUKOWA: Siudzik – Cichoń, D.Bartnik, Ożóg, T.Bartnik – J.Partyka, Brzeziński, Ryński, Lebioda – Kaczmarczyk, Tofil.

Sędziował T.Chamera (Stalowa Wola). Żółte kartki: Wośko, B.Gnatek, D.Gnatek – Tofil, D.Bartnik.

ŁOWISKO – SOKÓŁ NISKO 0:3 (0:2)

0-1 Juda (3), 0-2 Urban (5), 0-3 Urban (48)

ŁOWISKO: Osipa – Rembisz, Piersiak, Radomski, Miazga – Olko, Iwanicki, Delekta, Szeliga (55 Kolano), Gumieniak (65 Wilk) – Kobylarz.

SOKÓŁ: Drzymała – Lewiński (65 Wąs), Stępień, Maciorowski, Wojtak (80 Szpyra) – Tyczyński, Drelich (88 Dudek), Tabaka – Juda – Urban.

Sędziował T.Wilk (Stalowa Wola). Żółta kartka Drelich.

W pozostałych meczach:

Siarka II – Stal Gorzyce 2:0 (0:0), Fornek 2, Sokół Sokolniki – Sokół Kamień 0:0, Olimpia – Stal Nowa Dęba 4:1 (1:0), Młynarczyk, Bąk, Błażejowicz, Socha – S.Serafin, Słowianin – Transdźwig 0:4 (0:2), Kabata, Szeser, Stąporski, Szlęk, Pogoń – Zdziary 1:0 (0:0), Leja, Brzyska Wola – Francesco 5:1 (0:1), Wilkos 2, Leniart, Karczmarczyk, Wnuk – Fimiarz.

5. kolejka, 31 sierpnia: Stal Gorzyce – Pogoń (12), Zdziary – Olimpia (13), Łowisko – Siarka II (16), Stal Nowa Dęba – Unia (16), 1 września: Bukowa – Brzyska Wola (11), Transdźwig – Sokolniki (16), Kamień – Nisko (16), Francesco – Słowianin (16).