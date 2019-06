Na płótnie uwiecznią piękno Krzeszowa

[ZDJĘCIA]Położony na górkach nad brzegiem Sanu Krzeszów to niezwykle malownicze miejsce. Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy, ale i artyści, którzy co roku latem przyjeżdżają tu choćby na kilka dni, by w otoczeniu pół, łąk i lasów, tworzyć. Nic więc dziwnego, że od 22 lat w Krzeszowie organizowany jest plener malarski. W tym roku przyciągnął on 18 twórców nie tylko z najbliższej okolicy, ale też z Lublina, Rzeszowa, Warszawy i równie malowniczego Kazimierza Dolnego.

Tegoroczny plener malarski w Krzeszowie rozpoczął się w sąsiedniej Koziarni, gdzie w poniedziałek, 24 czerwca, odbyło się jego oficjalne otwarcie, na którym stawili się niemal wszyscy uczestnicy, w tym: Wiesław Bednarz z Lublina, Marianna Grabowska z Koła, Maria Mostek z Rzeszowa, Roma Medyńska z Rzeszowa, Małgorzata Martyniak z Warszawy, Jacek Kośmiński z Kazimierza Dolnego i Arkadiusz Kulpa z Radzynia Podlaskiego oraz Agnieszka Dul z Goliszowca, Agnieszka Wilk z Krzeszowa Górnego, Monika Krupa z Koziarni, Ewa Welc ze Stalowej Woli, Danuta Gaweł z Krzeszowa, Małgorzata Pac z Krzeszowa, Ryszard Krzeszowiec z Krzeszowa, Elżbieta Szczębara z Kamionki, Sylwia Szczębara z Kamionki, Adrian Wolańczyk z Łańcuta i Ewa Szczębara z Kamionki. Komisarzem tegorocznego pleneru jest Elżbieta Sawicka.

Plener malarski w Krzeszowie potrwa do soboty, 29 czerwca, wówczas w GOK odbędzie się wystawa poplenerowa.

Patronat nad tegorocznym plenerem objęli poseł Jerzy Paul, starosta niżański Robert Bednarz oraz wójt gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.