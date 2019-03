Na miejskiej stacji paliw można już tankować

W środę 20 marca odbyło się oficjalne otwarcie całodobowej, samoobsługowej miejskiej stacji paliw. Obiekt znajduje się nieopodal zajezdni miejskich autobusów. Kierowcy chcący zatankować auto mogą wjeżdżać na stację od ulicy Komisji Edukacji Narodowej.

Miejska stacja paliw działająca pod egidą Miejskiego Zakładu Komunalnego wyposażona jest w sześć dystrybutorów, przy których tankować można benzynę bezołowiową Pb 95, olej napędowy i płyn AdBlue do oczyszczania spalin, a także płyn do spryskiwaczy. Przy każdym stanowisku dostępne są kosze na śmieci i myjki do szyb samochodowych. Klienci mogą również korzystać z darmowego kompresora, a za drobną opłatą z odkurzacza do czyszczenia wnętrza pojazdów i ciśnieniowej myjki do tapicerki samochodowej.

Miejską stacje paliw wyróżniają atrakcyjne ceny, benzynę 95 i olej napędowy można zakupić taniej niż u konkurencji. W dniu otwarcia ceny wyglądały następująco: Pb 95 – 4,55 zł; ON – 4,85 zł; ON Arctic – 5,28 zł, Ad Blue – 0,92 zł; płyn do spryskiwaczy – 1,27 zł.

Za zatankowane paliwo klienci płacić będą w specjalnym urządzeniu przypominającym bankomat. Urządzenie dostosowane jest do transakcji zarówno w systemie gotówkowym, jak i bezgotówkowym. Minimalna kwota transakcji to 10 zł. W przypadku gdy usługa zakończy się koniecznością wydania „reszty” klient otrzyma bon do wykorzystania na miejskiej stacji, ważny przez 30 dni.

Mimo, że stacja jest bezobsługowa, przez pierwszy miesiąc każdy klient może liczyć na pomoc przy tankowaniu. W godzinach od 7 do 21 pracownicy obsługi stacji będą prowadzić instruktaż tankowania i korzystania z terminala płatniczego.