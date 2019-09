Na Dolnym Śląsku ćwierćfinał i dwa półfinały

Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola pożegnała wakacje dwoma turniejami rozgrywanymi na Dolnym Śląsku. W Żarach w turnieju OTK Skrzatek o puchar Klubu Tenisowego Żary dotarła do ćwierćfinału, a w Lublinie w Top Tenis Cup do lat 12 do półfinału.

W Żarach Oliwia rozpoczęła rywalizację od gier eliminacyjnych. W swojej grupie przegrała pierwszy mecz z Klaudią Dróżdż z SKF Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój 1:7, 5:7, w drugim pojedynku pokonała Matyldę Czugalińską z Elite Sport Club Mierzyn 6:1, 6;1, a w trzecim Aleksandrę Czarkowską z GKT Nafta Zielona Góra 6;0, 6:0. W ćwierćfinale trafiła na Oliwię Kuszel z Kapustki Team Klub Toruń i uległa jej 6:2, 1;6, 2:10. Kuszel wygrała turniej, wygrywając w finale z Mają Wróbel z Tennis Pro Piaseczno 6:6, 6:0.

W Lubinie, w meczach grupowych, podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego, pokonała w pierwszym meczu

Marię Niemcewicz (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters) 6:0, 6:0, w następnym nie dała szans Zofii Gruźlewskiej (Sinet Klub Legnica) 6:1, 6:0, a w trzecim spotkaniu, decydującym o pierwszym miejscu w grupie, wygrała po 2,5 godzinnej walce z Viktorią Grabowską (Fundacja Tennis Pro Warszawa) i 7:6 (2), 1:6, 10:7.

W ćwierćfinale czekała na nią Nina Jastrząbek (Fundacja Nova Gdynia) i tym razem szybko zakończyła rywalizację, wygrywając w dwóch krótkich setach 6:0, 6:2. Następnego dnia zawodniczka MKT Stalowa Wola stanęła do walki o finał. Jej rywalką była turniejowa jedynka, Martyna Śrutwa z Lubińskiego Centrum Tenisowego Top Tenis Lubin i przegrała to spotkanie 1:6, 2:6.

Oliwia wzięła również udział w turnieju deblowym, tworząc parę z Viktorią Grabowska z Warszawy. W pierwszym meczu pokonały Klaudię Dróżdż (SKF Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój) i Oliwię Odrobinę (KT Szczawno-Zdrój) 6:4, 6:4, w drugim, po dramatycznym, pełnym emocji meczu, przegrały z Julią Kołodziejską (Elit Sport Club Mierzyn) i Antoniną Sójka (AG Tenis Chorzowska Radom) 7:5, 4:6, 6:10.

