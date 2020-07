[Zdjęcia] Kolejny koncert w ramach jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Stalowa Wola-Rozwadów za nami. 21 lipca w murach Klasztoru Barci Mniejszych Kapucynów wybrzmiała muzyka świata dla Jana Pawła II.

Rok bieżący upływa pod znakiem obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji festiwal poświęcony jest muzyce, która była bliska sercu papieża.

W miniony wtorek, utwory dla Jana Pawła II, mogliśmy usłyszeć w wykonaniu między innymi sopranistki Kamili Lendzion, solistki Teatru Muzycznego w Lublinie, która była gościem rozwadowskiego festiwalu już nie pierwszy raz.

– Zawsze chętnie powracamy do Rozwadowa. Uwielbiamy tu koncertować, jest niesamowita atmosfera, są wspaniali ludzie, publiczność, dlatego z ogromna radością zawsze przyjeżdżamy. Cały dzisiejszy koncert podyktowany jest naszymi emocjami i mam nadzieję, że to będzie widać i czuć. Jan Paweł II był człowiekiem, który kochał świat, życie, ludzi, kochał muzykę, artystów i taka właśnie jest jego muzyka. Wykonam utwory w większości wszystkim znane, będą to utwory miedzy innymi: Chopina, Moniuszki, Lorenza czy Schuberta. Nie zabraknie oczywiście ulubionej pieśni papieża, jaką była „Barka” – mówiła Kamila Lendzion.

Sopranistce towarzyszyła grająca na fortepianie i organach Agnieszka Schulz-Brzyska.

Oprócz pięknych pieśni nie zabrakło również słowa czytanego. Podczas wtorkowego koncertu w role narratora wcielił się Karol Rzepecki.

Kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego już 28 lipca. W programie zatytułowanym „Nadzieja dla świata. Modlitwa o ustanie pandemii koronawirusa” wystąpi Alicja Węgorzewska – mezzosopran oraz Robert Grudzień – organy.