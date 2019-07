Muzyka polska i światowa w rozwadowskim klasztorze

[Zdjęcia] Występ Georgija Agratina oraz Roberta Grudnia, uświetnił kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego, który co wtorek odbywa się w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie. Tym razem oprócz akcentu muzycznego, odbyła się również promocja książki Bogusława Szwedo „Kapelanii Wojskowi na drogach ku Niepodległości”.

– Podczas dzisiejszego koncertu zaprezentujemy polską i światową muzykę, oczywiście w kontekście Stanisława Moniuszki, który jest głównym bohaterem tegorocznego festiwalu. Razem z Georgijem Agratinem po raz pierwszy opracowaliśmy dwa nowe utwory na cymbały i organy: „Prząśniczkę” i „Kozaka”, oczywiście z repertuaru Moniuszki. Mamy nadzieję, że nasze interpretacje spodobają się publiczności. Georgij jest stałym gościem jak i konsultantem festiwalu. Rozmawiamy wspólnie o sprawach merytorycznych, programowych. Jest on artystą lubianym przez naszą publiczność, dlatego cieszę się, że co roku chętnie do nas przyjeżdża – mówił Robert Grudzień.

Koncert, który zgromadził wielu fanów artysty, przeplatany był promocją książki autorstwa Bogusława Szwedo „Kapelani Wojskowi na drogach ku niepodległości”.

Kolejny koncert w ramach festiwalu już 23 lipca. Wysłuchamy wówczas „Czterech Pór Roku” Antonio Vivaldiego w wykonaniu Oksany Gargaj i Oleny Matselyukh.