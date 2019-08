W sobotę 3 sierpnia odbył się pierwszy koncert z cyklu „Muzyka pod Księżycem” w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Dla publiczności zagrał zespół InsideOut. Grupę tworzą: Hubert Chamot-gitara basowa, Aleksander Kardasz-gitara prowadząca/wokal, Alicja Szot-wokal (nieobecna podczas sobotniego występu), Dominik Chamot-perkusja, Mateusz Siembida-keyboard, Karol Hejzyk-gitara rytmiczna.

Zespół powstał w listopadzie ubiegłego roku, tworzą go muzycy w wieku od 14 do 18 roku życia pochodzący z okolic Zarzecza. Połączyła ich pasja do muzyki i wspólny nauczyciel śpiewu i gry na instrumentach. Mają już na swoim koncie kilka występów na festynach, rozpoczęciu sezonu motocyklowego czy dniu strażaka.

Kolejny koncert odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o godz. 20 w atrium Spółdzielczego Domu Kultury. Wystąpi zespół Side Effect.