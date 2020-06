Muzeum zaprasza na rodzinne niedziele

Po długiej przerwie Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wraca ze swoją cykliczną propozycją rodzinnych niedziel. Tym razem przybiorą one nieco inną formę z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne. Co prawda nie będą się odbywały warsztaty, do których z pewnością przyzwyczaili się najmłodsi zwiedzający, ale będzie to sposobność, by w towarzystwie muzealnego przewodnika lepiej poznać dostępne wystawy.

Do końca wakacji rodzinne niedziele będą się odbywały w dwie pierwsze niedziele miesiąca. Pierwsza okazja już w najbliższą niedzielę 7 czerwca oraz tydzień później – 14 czerwca.

Tym razem na spragnionych muzealnych wrażeń czeka niezwykła wystawa „Elementarz polskiego dizajnu”. Zainteresowane rodziny oprowadzi po niej przewodnik-edukator, który pomoże aktywnie poznać ekspozycję i jej ciekawostki. A jest ich niemało. Wśród 100 eksponatów.

Rodzinne oprowadzanie w Muzeum oczywiście z zachowaniem obowiązujących ograniczeń sanitarnych. Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem w określonej godzinie będzie prowadzone dla jednej rodziny (dwoje dorosłych plus dzieci do lat 18). Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: nr tel. 15 844 85 56. Możliwe godziny wejść na wystawę: 14.00, 15.30, 17.00. Wstęp wolny!