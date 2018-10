Muzeum Regionalne uruchamia Szkołę Rysunku i Malarstwa

W Stalowej Woli przy Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego powstanie Szkoła Rysunku i Malarstwa. Nabór rusza już 10 listopada.

– Będzie to pierwsza w regionie pracownia artystyczna, która w tak kompleksowym wymiarze będzie uczyła sztuk plastycznych. Zajęcia będą skierowane do odbiorców we wszystkich grupach wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania. Zarówno do młodych adeptów sztuki chcących przygotować się do egzaminów na uczelni artystycznej jak i hobbistów, pasjonatów, którzy w ten sposób będą chcieli rozwijać swoje zainteresowania – mówi Magdalena Wielgocka z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Zajęcia prowadzone będą w pracowniach przy ul. Staszica 14 oraz przy ul. Rozwadowskiej 12. Program Szkoły Rysunku i Malarstwa przewiduje różne kursy, między innymi: kurs dla kandydatów na Akademie Sztuk Pięknych, warsztaty graficzne, kurs rysunku narracyjnego, kurs rysunku dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, kurs maturalny z historii sztuki, klasy dla dzieci (dzieci od 3 lat), grupa dla dzieci 6–9 lat, grupa dla dzieci 10–12 lat, kurs rysunku dla hobbystów czy kurs rękodzieła artystycznego.

Naukę rysunku i malarstwa poprowadzą nauczyciele akademiccy, między innymi: dr Jakub Woynarowski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) i dr Janusz Baran (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Szczegóły na stronie internetowej www.muzeum.stalowawola.pl.