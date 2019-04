Muzeum Regionalne: Odkrywamy tajemnice wikingów, Słowian i Chazarów

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza mieszkańców do wspólnego odkrywania tajemnic wikingów oraz sekretów Słowian i Chazarów, które podczas rodzinnej niedzieli, 14 kwietnia, zdradzi Drużyna najemna Kobuz.

„Kobuz” to drużyna rekonstrukcji historycznej, odtwarzająca okres wczesnego średniowiecza. Prezentuje Słowian i Chazarów i ich strukturę materialną, społeczną, a także elementy ich sztuki wojennej. Drużyna liczy dwunastu członków i działa od 2016 roku na terenie Sandomierza i Stalowej Woli, ale są w niej także członkowie z Legnicy. To ludzie różnych zawodów i pasji, których łączy zamiłowanie do historii. Podczas pokazu opowiedzą o relacjach między naszymi słowiańskimi przodkami a koczownikami wczesnośredniowiecznego „wielkiego stepu”, w tym o pierwszych relacjach między plemionami polskimi a madziarskimi nomadami – przodkami ówczesnych Węgrów. Dzięki Drużynie najemnej Kobuz poznacie ich kulturę materialną, elementy uzbrojenia oraz zobaczycie pokaz walki.

O wikingach opowiedzą zabytki zgromadzone na wystawie, czyli około 100 artefaktów związanych z kulturą wczesnośredniowiecznej Skandynawii, w tym miecze, topory, groty włóczni, ale też ozdoby i przedmioty codziennego użytku. Jest to duża część zbioru przedmiotów, uznawanych za skandynawskie lub bardzo wyraźnie na nich wzorowanych, które znajdują się w polskich muzeach i placówkach naukowych.

Program rodzinnej niedzieli:

14.30–15.30 – pokaz przygotowany przez Drużynę najemną Kobuz;

15.30–16.30 – warsztaty plastyczne;

16.30–17.30 – zwiedzanie wystawy z przewodnikiem.

Udział w rodzinnej niedzieli możliwy jest w ramach biletu zakupionego na wystawę: b. normalny 7 zł, b. ulgowy 5 zł, b. rodzinny 12 zł.