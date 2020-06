MOPS otwiera placówki

Od 1 czerwca wznawiają działalność placówki funkcjonujące w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli: Dzienny Dom Senior Plus, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Tęcza” wraz z oddziałem, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Klub Trzeźwego Życia i Klub Wesoła Gromadka.

– We wszystkich placówkach funkcjonujących w strukturach MOPS otwarcie na przyjęcie podopiecznych wiązało się z dostosowaniem do wymogów wynikających z aktualnych przepisów prawa dotyczących pandemii tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.05.2020r., rekomendacji dotyczących działalności placówek pobytu dziennego opracowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. W ślad za tym dyrektor MOPS oraz kierownicy poszczególnych placówek dostosowali istniejące przepisy w placówkach do wymogów związanych z pandemią, opracowując własne procedury, które przedłożono do akceptacji sanepidu – mówi Beata Bołoz, rzecznik prasowy MOPS.

– Między innymi pojawiają się w nich wymogi dotyczące ilości osób w stosunku do powierzchni, wydzielenie tzw. izolatorium, pomiary temperatury, praca w grupach stałych bez zbędnego przemieszczania się, bezwzględna higiena osobista, częste mycie rąk i dezynfekcja, zachowanie odległości, wydzielenie poszczególnych stref, odkażanie miejsc, użytkowanych sprzętów, używanie środków ochrony osobistej: rękawiczek, fartuchów, maseczek, płynów dezynfekujących – dodaje Beata Bołoz.