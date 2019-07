Moniuszko i jego czasy – zrozumieć Niepodległą

To hasło XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Stalowej Woli. Koncert inaugurujący wydarzenie odbył się we wtorek 2 lipca w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. Dla zgromadzonej publiczności wystąpiły solistki Filharmonii i Opery w Mińsku: Tamara Remez – sopran oraz Sviatlena Niemahaj – organy.

– W tym roku festiwal poświęcony jest Stanisławowi Moniuszce w związku z 200 rocznicą urodzin wielkiego kompozytora, twórcy opery narodowej i pieśni lirycznej. Jego twórczość oparta jest na muzyce ludowej, wątkach patriotycznych i religijnych. Artysta trzymał się bardzo tych wartości, które były dla niego ważne – mówił Robert Grudzień, dyrektor festiwalu. Dodał, że w trakcie całego muzycznego widowiska artyści będą starali się odtworzyć czasy, w których żył i tworzył Stanisław Moniuszko. A była to epoka dziewięć lat starszego od Moniuszki Fryderyka Chopina oraz Adama Mickiewicza.

Koncert inauguracyjny poświęcony był muzyce sakralnej. – Odtwarzamy postać Stanisława Moniuszki nie tylko jako autora „Strasznego dworu” czy „Halki” ale też jako organisty, człowieka wierzącego. Przez 18 lat pracował jako organista. Kiedy przyjechał do Wilna wziął na siebie obowiązek podniesienia tamtejszej kultury religijnej, dlatego założył Towarzystwo Muzyki Kościelnej, tworzył chóry. I z tego brał inspiracje do dalszej pracy twórczej – mówiła Sviatlena Niemahaj. Artystka jest autorką wielu publikacji na temat kompozytora. Od wielu lat bada i propaguje twórczość Stanisława Moniuszki na Białorusi. – Budujemy teraz pamięć o Moniuszce na Białorusi ponieważ przez długi czas było uważane, że Moniuszko to kompozytor przynależący wyłącznie do kultury polskiej. Teraz próbujemy myśleć inaczej, że Stanisław Moniuszko to kompozytor kultury dawnej Rzeczypospolitej do, której należała też dzisiejsza Białoruś – mówiła artystka.

Kolejny koncert odbędzie się 9 lipca o godz. 19. Wystąpią soliści Teatru Muzycznego w Lublinie : Kamila Lendzion – sopran, Kuba Gąska – tenor, Agnieszka Schulz – Brzyska – fortepian.