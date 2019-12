Stal PSA opublikowała listę zawodników, których ma zamiar pożegnać w zimowym okienku transferowym. Znalazło się na niej trzech piłkarzy, których zatrudniono latem: Rafał Michalik, Michał Płonka i Filip Wójcik. Czwartym graczem wystawionym na listę jest Michał Mistrzyk, który już trzykrotnie opuszczał Stal, by do niej wrócić. Za pierwszym razem trafił do Unii Nowa Sarzyna, później do Sokoła Nisko, a dwa lata temu w roku 2017 był zawodnikiem Garbarni Kraków.

