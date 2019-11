Mistrzowie z „dwunastki”

Reprezentacja PSP 12 w Stalowej Woli wygrała finał miejski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców. W turnieju, który odbywał się na obiektach stalowowolskiego MOSiR, rywalizowało siedem szkół. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy.

W grupie A pierwsze miejsce z kompletem trzech zwycięstw, zajęła PSP 12, a z miejsca drugiego awansował do kolejnej fazy „siódemka”. Grupę B wygrała PSP 3, a drugie miejsce zajęła PSP 5.

Z dwóch pojedynków półfinałowych, zdecydowanie bardziej zaciĘty był ten z udziałem „piątki” i „dwunastki”, zakończony ostatecznie triumfem zespołu reprezentującym szkołę z ul. Poniatowskiego, czyli PSP 12. Zespół trenera Damiana Skiby wygrał różnicą trzech punktów. Także w finale koszykarze PSP 12, których rywalem była drużyna PSP 3, zadbali o to, by nie brakowało emocji – wygrali jednym koszem 19:17.

Wyniki:

Grupa A: PSP 1 – PSP 11 7:14, PSP 12 – PSP 7 23:20, PSP 1 – PSP 7 6:18, PSP 1 – PSP 12 10:17, PSP 11 – PSP 7 12:14

1. PSP 12 3 6 3 0 56-41

2. PSP 7 3 5 2 1 52-41

3. PSP 11 3 4 1 2 37-37

4. PSP 1 3 3 0 3 23-49

Grupa B: PSP 3 – PSP 4 60:2, PSP 5 – PSP 3 16:24, PSP 4 – PSP 5 8:26.

1. PSP 3 2 4 2 0 64-18

2. PSP 5 2 3 1 1 42-32

3. PSP 4 2 2 0 2 10-86

Półfinały: PSP 12 – PSP 5 21:18, PSP 3 – PSP 7 25:13.

Mecz o III miejsce: PSP 5 – PSP 7 13:25

Mecz o I miejsce: PSP 12 – PSP 3 19:17

Zdjęcie: www.mosirstalowawola.pl