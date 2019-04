Ministerstwo Kultury doceniło stalowowolskie działania

4 projekty autorstwa Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli zostały docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 334 tys. zł zostanie przeznaczone na poprawę infrastruktury MDK i rozwój edukacji kulturalnej w naszym mieście.

POPRAWA INFRASTRUKTURY

Najwyższe dofinansowanie, bo 179 tys. zł otrzymał projekt pn. „Wymiana parku oświetleniowego na sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli”. Przestarzały i zużyty zestaw oświetleniowy, zakupiony w latach 80-tych, nie spełnia wymogów, jakie stawiają przedsięwzięcia artystyczne, głównie koncertowe, które realizowane są na co dzień w MDK. Poprzez wymianę parku oświetleniowego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury zapewnione zostaną optymalne warunki dla działalności artystycznej oraz zwiększy się efektywność funkcjonowania zaplecza technicznego.

Zaproponowane w projekcie urządzenia przez większą skuteczność pozwolą zmniejszyć pobór energii elektrycznej, co również wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie placówki poprzez obniżenie kosztów utrzymania. Wszystkie zaplanowane typy aparatów oświetleniowych pozwolą na zdecydowane podniesienie jakości technicznej sceny od strony oświetlenia scenicznego i wyposażenie jej we współczesne oprawy światła. Zakup nowego systemu oświetleniowego pomoże zarówno w podniesieniu jakości obsługiwanych obecnie wydarzeń, jak i pozwoli na poszerzenie oferty o organizację koncertów gwiazd najwyższego formatu.

Zadanie jest częścią większego projektu modernizacji sali widowiskowej, sceny i pomieszczeń przyległych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych i higieniczno- sanitarnych. Do tej pory, również dzięki dofinansowaniu z programu MKiDN “Infrastruktura domów kultury” zmodernizowano systemu nagłośnienia frontowego sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

Przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniony został także projekt pn. “Stacja Odeon” – interdyscyplinarny projekt związany z podnoszeniem kompetencji artystycznych zespołów amatorskich”. Inicjatywa ta została dofinansowana kwotą 89 tys. zł z programu ministerialnego „Edukacja kulturalna”. Jest on kontynuacją i pokłosiem działania pn. „Oswajanie kultury” – interdyscyplinarnego cyklu warsztatów i przedsięwzięć kulturalnych, zawierającego komponent zatytułowany: „W poszukiwaniu korzeni”. Zakładał on bliższe poznawanie źródeł tradycji, historii oraz uwzględnianie wątków patriotycznych i korzystanie z dorobku polskiej kultury przy budowaniu repertuaru poszczególnych zespołów. Obecny projekt „Stacja Odeon” jest natomiast związany z tradycjami Orkiestry Dętej i zespołu „Odeon”.

Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli jest najstarszym zespołem artystycznym w Stalowej Woli. Wspólna historia płynąca w rytmie nadawanym przez wydarzenia i uroczystości, których nie sposób sobie wyobrazić bez udziału orkiestry dętej, uczyniła z Zespołu wiernego świadka miejskiej kroniki. Odtworzenie (opracowanie, nagranie) repertuaru wykonywanego przez ówczesne zespoły oraz wykorzystanie go przez współcześnie działające w MDK zespoły amatorskie do przygotowania wspólnego widowiska będzie najważniejszym rezultatem projektu. Jak zakładają twórcy projektu, współpraca wokalistów, tancerzy i aktorów z muzykami grającymi na żywo, a nie korzystanie z gotowych, mechanicznych podkładów muzycznych, wpłynie na lepsze zrozumienie uprawianej sztuki oraz pogłębi kompetencje artystyczne stalowowolskich zespołów.

W projekcie zaplanowane zostały różnorodne warsztaty i szkolenia, prowadzące do opracowania i zaprezentowania międzypokoleniowego widowiska muzycznego, utrzymanego w konwencji i klimacie lat 40-tych i 50-tych, z muzyką polskich wykonawców, którą wykonywał niegdyś zespół “Odeon”. Projekt kładzie nacisk na wspólne uczenie się i międzypokoleniowy dialog, bowiem wszyscy, niezależnie od wieku, mogą kształtować kulturę.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysoką ocenę i środki w kwocie 48 tys. zł przyznało również projektowi „Relacje. IV Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne”. Jest on połączeniem sztuki, nauki, socjologii, psychologii i skierowaniem uwagi w stronę twórcy i odbiorcy dzieła teatralnego jako osób reprezentujących konkretne pokolenia, z różnymi doświadczeniami, potrzebami, poglądami, uniwersalnie atrakcyjnymi cechami. Festiwal ma promować spektakle teatralne przygotowywane przez amatorskie zespoły międzypokoleniowe lub poruszające zagadnienia istotne w kontekście tematu przewodniego, a także powinien być miejscem pokazującym twórczy dialog.

Na festiwal składa się konkurs na najlepszy spektakl międzypokoleniowy dla amatorskich zespołów teatralnych z całej Polski – w roku 2019 Komisja na podstawie nadesłanych nagrań wybierze do udziału w nim 8-10 spektakli. Ponadto co roku festiwal wieńczy Gala „Relacji”, której towarzyszy pokaz spektaklu gościnnego.

Bardzo ważnym elementem Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych są spotkania tematyczne z Jurorami, aktorami, teatrami uczestniczącymi w wydarzeniu. Wśród nich znajdujemy omówienia wszystkich spektakli konkursowych, warsztaty, dyskusje, wykłady.

KULTURA DOSTĘPNA

W ramach programu MKiDN „Kultura dostępna” Miejski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 18 tys. zł na realizację projektu pn. „Gabinet Józefa Żmudy – bliskie spotkania ze sztuką”. „Gabinet” jest sposobem współpracy z nauczycielami i uczniami, instruktorami teatralnymi i ludźmi, którym teatr, czy szerzej sztuka, są bliskie. To także powód, by się tą sztuką zainteresować, zainspirować, oswoić, czy w końcu spotkać, a przy okazji poznać z drugim człowiekiem, który ma podobne potrzeby, zainteresowania. Cykl lekcji teatralnych, zajęć z zakresu historii sztuki, wizyty w miejscach kultury związanych z poszczególnymi twórcami, spektakle w miejscach, w których teatr nie bywa lub o których rzadko pamięta. To wszystko ma na celu rozwój poszczególnych osób, którzy na co dzień nie mają możliwości korzystania z oferty dostępnej w większych miejscowościach lub tych, co nie są ośmieleni, by z niej korzystać – brakuje wiedzy, znajomości terminologii, a w końcu świadomości, że jest taka propozycja.

www.stalowawola.pl