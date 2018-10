Minister Jadwiga Emilewicz z wizytą w Stalowej Woli

W poniedziałek w Stalowej Woli gościła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Szefowa resortu mówiła m.in. o pakiecie ustaw nazwanych zbiorczo „Konstytucją biznesu”, ustawie o Specjalnych Strefach Ekonomicznych czy nieuchronnie kurczących się środkach europejskich. Minister Emilewicz zachęcała także do pójścia na wybory 21 października.

Jadwiga Emilewicz ministerstwem przedsiębiorczości i technologii kieruje od stycznia 2018 roku. Wcześniej sprawowała funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie rozwoju.

Podczas wizyty minister Emilewicz wspomniała, o projektach w których Stalowa Wola bierze udział czyli rozwój elektromobilności, wymiana taboru komunikacji miejskiej oraz program dla miast średnich, ułatwiający korzystanie ze środków europejskich.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii w swoim wystąpieniu mówiła także o „Konstytucji biznesu” upraszczającej przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. – Konstytucja dla biznesu ma sprawić, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie będzie obowiązkiem, tzn. że państwo nie będą zakładać firm dlatego, że są wypychani z umowy o pracę, tylko dlatego, że państwo będą chcieli to robić – mówiła minister Emilewicz. Dodała również, że ważnym wątkiem w temacie przedsiębiorczości jest ustawa o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. – Specjalne Strefy Ekonomiczne przestają być klubem dla wybranych, dużych. To jest ustawa dzięki, której mały i średni przedsiębiorca, który decyduje się na jakąś inwestycję może skorzystać z przywileju strefowego, a zatem z przywileju podatkowego. To mam nadzieję sprawi, że w miastach takich jak Stalowa Wola będzie się mogło zakorzenić kilka ciekawych inwestycji – podkreślała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii. Dodała również, że należy pamiętać o tym iż nieuchronnie kurczą się środki z Unii Europejskiej i trzeba będzie radzić sobie bez zewnętrznych zastrzyków finansowych. – To co dzisiaj jest wyzwaniem dla prezydentów, burmistrzów wszystkich miast w Polsce to jest tworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych, dobrych miejsc pracy – mówiła minister Jadwiga Emilewicz.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny mówił o planach poszerzenia strefy gospodarczej o 140 hektarów oraz tworzenia centrów usług wspólnych, centrów usług biznesowych.