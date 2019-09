Minister i wiceminister z wizytą w Stalowej Woli

[Zdjęcia] W poniedziałek, 23 września, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro gościł w Stalowej Woli. Wraz z wiceministrem Marcinem Warchołem odwiedzili Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

– Fundusz sprawiedliwości jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, które realizujemy w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jego utworzenie pozwoliło powołać ponad 60 ośrodków bezpłatnej pomocy prawnej, które działają na terenie całego kraju. W późniejszym czasie te ośrodki stworzą filię, a docelowo ma być ich 300. Ten proces tworzenia trwa. Jestem przekonany, że to jest nowa jakość, jeśli chodzi o udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, a czasem nawet materialnej osobom pokrzywdzonym. Platforma i PSL dużo na ten temat mówiły, my to robimy, działamy i są tego wymierne efekty – mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Otwarcie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli odbyło się w maju bieżącego roku. Punkt działa na terenie miasteczka akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ulicy Ofiar Katynia. Osoba pokrzywdzona przestępstwem może tu liczyć na pomoc: prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, pomoc tłumacza, mediatora, różnego rodzaju pomoc materialną, finansowanie szkoleń, kursów, kosztów czasowego zakwaterowania, pokrywanie różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych, kosztów zakupu żywności, odzieży, środków higieny.

– Miałem przyjemność rozmawiać z dyrektorem ośrodka w Stalowej Woli, która opowiadała o licznych przypadkach pomocy osobom pokrzywdzonym, między innymi o starszej pani, która zostałaby oszukana przez lichwiarzy gdyby nie interwencja prawników ośrodka. Takich przykładów jest bardzo wiele – dodaje Zbigniew Ziobro.

– Ostatnio w Stalowej Woli pomogliśmy kobiecie, która uciekła przed przemocą domową. Inna znowu wpadła w ręce lichwiarza i też uzyskała wsparcie. W Nisku zaś do ofiary wypadku potrzebny był tłumacz z języka niemieckiego i także zwrócili się do nas. Takie punkty to siły szybkiego reagowania. Również prokuratura i policja często korzystają z ich pomocy. To także bony żywnościowe dla potrzebujących i turnusy wypoczynkowe dla dzieci, ofiar przemocy domowej i przestępstw – dodaje wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Ośrodek Okręgowy udziela wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przestępstwem z terenu powiatu stalowowolskiego, ale również do zadań ośrodka należy organizacja i koordynacja prac poszczególnych punktów lokalnych. Zakres prac ośrodka jest duży, ponieważ obejmuje działaniem 5 powiatów: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski, kolbuszowski i mielecki.

Każdy kto czuje się ofiarą przestępstwa może całodobowo dzwonić pod numer 530 310 340 lub zgłosić się do siedziby ośrodka przy ulicy Ofiar Katynia 8a w Stalowej Woli.