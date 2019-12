Mini Shanties 2019

W dniach 13-14 grudnia w Spółdzielczym Domu Kultury odbędzie się XXXIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej Mini Shanties 2018. To jeden z najstarszych festiwali szantowych w Polsce.

Przez ponad trzydzieści lat Stalowa Wola gościła większość znanych i lubianych wykonawców żeglarskiej sceny muzycznej. Wielu z nich debiutowało na scenie „Mini Shanties”.

W tym roku organizatorzy festiwalu zapraszają do uczestnictwa w konkursie piosenki żeglarskiej. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 14 grudnia 2019 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą drogą mailową do dnia 6 grudnia 2019 r. na adres biuro@minishanties.pl (oryginał zgłoszenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu przesłuchań do Organizatora). W konkursie może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Należy przygotować i zaprezentować utwory muzyczne w kategorii „piosenka żeglarska/szanta”.

Program imprezy:

Piątek 13 grudnia

Godz. 18.00 – wystąpią: Drake Sea Folk Group, Ryczące Dwudziestki, Ryczące – Drake Project

Sobota 14 grudnia

Godz. 11.00 – przesłuchania konkursowe

Godz. 17.00 – koncert laureatów

Godz. 17.30 – Waldek Mieczkowski

Godz. 18.00 – Formacja