Mini ciągnik pomoże w walce zimą

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem zakupił nowy ciągnik do odśnieżania chodników. Mini ciągnik marki Massey Ferguson wraz z osprzętem kosztował 75 tys. zł. Może być również wykorzystywany m.in. do koszenia, zamiatania jezdni i chodników. Można do niego dokupić np. małą przyczepę czy kosiarkę.

-Poznaliśmy ofertę okolicznych firm, sprawdzaliśmy ofertę w Internecie. Głównie chodziło nam o sprzęt lekki, który nie zniszczy naszych chodników, a jednocześnie na tyle funkcjonalny, że można go będzie wykorzystać także do innych prac po zimie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego oraz po przeprowadzonej analizie, została wybrana oferta firmy z Trzebowniska. Nowy sprzęt z pewnością ułatwi prace naszym pracownikom i przyczyni się do szybszego utrzymania czystości i porządku naszych dróg – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.