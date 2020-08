Miłość mi wszystko wyjaśniła

To tytuł oratorium, które zabrzmiało w rozwadowskim klasztorze podczas wtorkowego koncertu w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Dla stalowowolskiej publiczności wystąpili Marcin Obuchowski – wokal, kompozytor, Alicja Karpiuk – wokal, kwartet smyczkowy Stowarzyszenia Wschód Kultury, Kamil Turczyn – piano oraz Chór Ziemi Włodawskiej Vlodaviensis.

Oratorium swoją premierę miało dwa lata temu na Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. Napisane zostało do słów poezji Karola Wojtyły z wczesnych lat jego kapłaństwa. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, stąd też większość koncertów tegorocznego festiwalu nawiązuje do życia i twórczości papieża Polaka.

Kolejny koncert, poświęcony 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędzie się 1 września o godz 19. Wystąpią Tomasz Marczak – trąbka, Andrzej Sochocki – organy.