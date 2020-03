Mieszkanki powiatu uszyją maseczki na niżańskiego szpitala

– Mamy materiał i zatwierdzone przez szpital prototypy. Do środy ruszamy z szyciem – mówi Elżbieta Tomczak, animatorka w Rzeszowskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, a na co dzień mieszkanka Woliny k. Niska. To dzięki niej i Monice Bebło z tej samej placówki, w powiecie niżańskim rusza akcja społecznego szycia maseczek ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek ze Szpitala Powiatowego w Nisku. Do wspólnej pracy namówiły dziesiątki pań z terenu całego powiatu.

Epidemia koronawirusa, która dotknęła także nasz region, zmusiła mieszkańców do pozostania w domach. W domach z dziećmi zostały głównie kobiety, z których wiele potrafi szyć. Na to, by wykorzystać ich umiejętności, a przy okazji pomóc szpitalom wpadły animatorki z Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który swoją działalnością obejmuje też powiat niżański.

– Szycie maseczek to pomysł mojej koleżanki z Rzeszowa Moniki Bebło, która jest animatorką. Chciałyśmy rozruszać tą inicjatywę na terenie Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zaczęłyśmy od tego, że zadzwoniłyśmy do sanepidu, gdyż chciałyśmy szyć maseczki, które są użyteczne. Chciałyśmy sprawdzić co mamy zrobić, żeby pomóc, żeby nie szyć rzeczy, które są niepotrzebne. Miałyśmy świadomość, że pracujemy w środowiskach w których jest mnóstwo pań, że mimo iż musimy siedzieć w domach, to mają one do siebie telefony, kontakty meilowe, że ta sieć kontaktów jest rozbudowana. Miałyśmy też świadomość, że te panie lubią szyć, lubią pomagać – wyjaśnia „Sztafecie” Elżbieta Tomczak.

