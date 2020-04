Mieszkańcy wbrew zakazom. Sypią się mandaty

Mandatami i skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego zakończyło się spotkanie trojga młodych osób. Mężczyzna wspólnie z kolegą przyjechał do swojej dziewczyny w Nisku. Wszyscy siedzieli na ławce przed blokiem. Policjanci przypominają, że wobec osób niestosujących się do obowiązujących zakazów, będą wyciągane surowe konsekwencje.

W związku z epidemią koronawirusa na osoby pełnoletnie, jak i te, które nie ukończyły 18 lat, nałożone zostały zakazy dotyczące przemieszczania się i gromadzenia. Zgodnie z nowymi uregulowaniami dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Osoby dorosłe nie mogą wychodzić z domu z wyjątkiem, dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 i załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Niestety nadal policjanci odbierają zgłoszenia mieszkańców o łamaniu zakazów. W weekend funkcjonariusze odebrali sygnał o siedzącej przed blokiem grupie 3 osób, które miały spożywać alkohol. Na miejscu policjanci zastali dwóch młodych mężczyzn ze Stalowej Woli i nastolatkę. Nie spożywali alkoholu, jednak złamali zakaz przemieszczania się i grupowania. Okazało się też, że młoda kobieta miała 16 lat, w związku z czym nie powinna bez opieki osoby dorosłej wychodzić z domu.

Dwaj mieszkańcy Stalowej Woli w wieku 18 i 19 lat zostali ukarani mandatami. Informacja dotycząca 16-latki została przesłana do sądu rodzinnego. Policja przypomina o obowiązku dbałości o zdrowie własne i innych osób. W obliczu epidemii należy powstrzymać się od spotkań towarzyskich, ponieważ nieprzestrzegane tej zasady wiąże się z surowymi konsekwencjami.

KPP Nisko