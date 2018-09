Mieszkańcy duszą się w smrodzie

[Zdjęcia] Mieszkańcy Dąbrowicy i Ożanny w gminie Kuryłówka mają dość ciągnącego się od kilku lat problemu z niesamowitym odorem oraz zatruciem rzeki Złotej i zalewu w Ożannie. Nad problemem pochylił się poseł Jerzy Paul, z którego inicjatywy 7 września w Muzeum Ziemi Leżajskiej zorganizowano spotkanie przedstawicieli władz gminnych, powiatowych, sanepidu, służb ochrony środowiska i policji.

Nieprzyjemną sytuację podczas spotkania nakreślił poseł Paul – Ten problem trwa już od wielu lat. Nie chcemy wskazywać winnego, ale wspólnie musimy rozwiązać ten ciągnący się problem.

Irytację zaistniałą sytuacją najdobitniej wyrażał sołtys wsi Dąbrowica Tadeusz Łapka – Woda w zalewie Ożanna jest zielona i śmierdzi jak jasna cholera – nie owijał w bawełnę. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że smród jest okropny, a na rzece Złota pojawiają się dziwne, zielonkawe osady. Rzeka Złota, która kiedyś była czysta i miała wysoki stopień przejrzystości wody tętniła życiem i obfitością ryb. Teraz ryb jest mało (sołtys twierdzi, iż zdarzają się co jakiś czas masowe ich pomory), a rzeka zarasta glonami.

Z zatruciem wody mają problem także przedsiębiorcy, których interes kwitł niegdyś nad zalewem w Ożannie. Obecnie plażowiczów już nie ma. – Jeżeli pojawiają się jacyś goście, to jest ich bardzo mało i nie odważą się wejść do wody, tylko idą do baru – skarżył się podczas spotkania jeden z przedsiębiorców.

Mieszkańcy podejrzewają, że zielona ciecz, która zanieczyszcza wodę spływa z pól. Część miejscowych rolników wykorzystuje bowiem odpady z gorzelni funkcjonującej w Dąbrowicy dla ich użyźniania. Właśnie główny cień podejrzeń za całe nieszczęście koncentruje się na tej gorzelni. Z właścicielem trudno się skontaktować, na spotkaniu także się nie pojawił. Wiadomo jednak, że gorzelnia dysponuje wszelkimi pozwoleniami i formalnie niczego zarzucić jej nie można. Zakład działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeszedł wiele kontroli z licznych instytucji. Z punktu widzenia mieszkańców powoduje to sytuację patową.

Podczas spotkania nadzieję na złagodzenie smrodu dał poseł Paul, który dostrzegł ją w nowych uregulowaniach prawnych – Na dniach wchodzi tzw. ustawa odorowa. Daje ona większe uprawnienia kontrolne instytucjom, m.in. możliwość niezapowiedzianej inspekcji. Może wtedy uda się rozwiązać ten problem – zauważył parlamentarzysta. W dalszym ciągu problem jednak istnieje, a mieszkańcy duszą się ze smrodu.