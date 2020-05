Miejski Klub Tenisowy rozpoczął sezon letni

Od ubiegłego tygodnia czynne są korty tenisowe przy ul. Skoczyńskiego i hala tenisowa. Rezerwacja odbywa się za pomocą aplikacji tenis4U. Wcześniej należy zapoznać się z nowym cennikiem korzystania z obiektów oraz regulaminem.

W najbliższy weekend odbędzie się pierwszy letni turniej Grand Prix Stalowej Woli Amatorów (korty przy ul. Skoczyńskiego), a w niedzielę turniej dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka (korty na ul. Wyszyńskiego).

Ruszyła także sprzedaż karnetów na sezon letni 2020 w cenie 1100 zł, a dla członków klubu 800 zł. Posiadacz karnetu może korzystać z udziału we wszystkich turniejach wewnętrznych bez wnoszenia opłat wpisowych, udziału w Amatorskiej Lidze Tenisowej bez wnoszenia opłaty wpisowej i korzystania z kortów otwartych bez limitów czasowych w dowolnych godzinach po wcześniejszej rezerwacji.

Niebawem też zainauguruje nowy sezon Amatorska Liga Tenisowa. Opłata wpisowa do ligi wynosi 100 zł, dla członków klubu 50 zł. Pierwszeństwo zapisu mają osoby biorące udział w poprzedniej edycji w sezonie letnim 2019. Podział na grupy nastąpi na podstawie wyników z poprzedniego sezonu. Zapisy trwają do 1 czerwca.

