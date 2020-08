Michał Czubat prezesem, Karol Wołoszyn prokurentem?

Jeszcze chyba Tomasz Solecki nie dojechał do domu do Rzeszowa, a już w stalowowolskich piłkarskich kręgach, pojawił się jego następca na fotel prezesa Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola.

Przypomnijmy, że Tomasz Solecki objął stery w klubie 1 lipca. Po spadku drużyny do III ligi, bardzo gorąco zrobiło się w Stali i wokół niej, i efektem tego była dzisiejsza rezygnacja prezesa Soleckiego, przyjęta przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Stali PSA, Tomasza Gargasia.

Jego następca nie został jeszcze ogłoszony, być może stanie się to już jutro, po spotkaniu Rady Nadzorczej, ale jak udało nam się dowiedzieć, stery w Stali Stalowa Wola PSA przejąć mają założyciele Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola. Michał Czubat zostanie prezesem klubu, a prokurentem z ramienia Miasta, większościowego udziałowca spółki, Karol Wołoszyn – wiceprezes ds. komunikacji społecznej Podkarpackiego ZPN.

