Micał złoty w deblu, Kowal srebrny w singlu

W połowie marca w stalowowolskiej hali tenisowej odbywały się pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy (PSTL) XXII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie. W turnieju wystąpiło 76 lekarzy i dentystów z całej Polski, wśród nich medaliści mistrzostw świata i mistrzostw Polski lekarzy.

Nie zabrakło reprezentantów naszego regionu. Kilkoro z nich stanęło na podium mistrzostw. W rywalizacji kobiet świetnie spisywała się tarnobrzeska gastrolog, dr nauk. med. Katarzyna Kosikowska-Skowron (kategoria wiekowa 45+), która zajęła trzecie miejsce w turnieju indywidualnym i deblowym. W rywalizacji panów w kategorii wiekowej 45+ wicemistrzostwo Polski wywalczył stomatolog Mariusz Dereń z Leżajska. Mistrzem został Marcin Bukiewicz z Sędziszowa Małopolskiego. Obaj panowie tworzyli parę deblową w kategorii wiekowej 45-55 lat i także dotarli do finału, przegrywając w nim z chirurgiczno-ginekologicznym deblem: Marcin Krywiak (Wrocław) i Alfred Micał (Stalowa Wola) 2:6, 2:6. Dereń zdobył także medal w grze mieszanej w kategorii wiekowej do 100 lat, wspólnie z Aleksandrą Kruk z Lublina.

Nie zawiódł w mistrzostwach rozgrywanych „w swojej hali” najbardziej utytułowany stalowowolski lekarz-tenisista, Jacek Kowal. Został wicemistrzem Polski w kategorii wiekowej 50+. W spotkaniu o pierwsze miejsce przegrał z Pawłem Łysikowskim, ginekologiem z Krosna. 1:6, 4:6. W półfinale Kowal pokonał rozstawionego z numerem pierwszym, łódzkiego kardiologa, Roberta Kowalczyka 6:3, 6:3.

Jeszcze jeden medal mistrzostw, brązowy, został w domu. Zdobył go w kategorii open w grze podwójnej Michał Sajdek. Partnerem naszego internisty był kardiolog z Myślenic, Mateusz Brózda.

Mistrzowie Polski oraz medaliści z Podkarpacia:

Kobiety, gra pojedyncza do 45 lat: 1. Agata Wojciuk (Łuków), 45+: 1. Anna Komar (Wrocław), 55+: 1. Małgorzata Pawelec – Wojtalik (Poznań), 60+: 1. Renata Banaś-Samson (Jastrzębie Zdrój).

Mężczyźni, open: 1. Marcin Pokrzywnicki (Zabrze), 35+: 1. Marcin Krywiak (Wrocław), 3. Rafał Galik (Sanok), 45+: 1. Marcin Bukiewicz (Sędziszów Małopolski), 2. Mariusz Dereń (Leżajsk), 50+: 1. Paweł Łysikowski (Krosno), 2. Jacek Kowal (Stalowa Wola), 55+: 1. Wojciech Pietrzak (Łowicz), 3. Wiesław Bąba (Kolbuszowa), 60+: 1. Marek Pudełko (Wrocław), 65+: 1. Zdzisław Hrynkiewicz (Białystok), 2. Kazimierz Bujak (Dębica), 70+: 1. Ignacy Lubiński (Toruń), 2. Wojciech Kolanko (Krosno), 75+: 1. Zdzisław Nanowski (Opole), 3. Zdzisław Plicner (Jarosław), 80+: 1. Bogdan Solarski (Rzeszów).

Gra podwójna kobiet 45+: 1. Joanna Gałuszka-Garnuszek (Kielce)/Anna Komar (Wrocław).

Gra podwójna mężczyzn, open: 1. Rafał Galik (Sanok)/Bartłomiej Ptak (Będzin), 3. Mateusz Brózda (Myślenice)/Michał Sajdek (Stalowa Wola), 45-55+: 1. Marcin Krywiak (Wrocław)/Alfred Micał (Stalowa Wola), 2. Marcin Bukiewicz (Sędziszów Małopolski)/Mariusz Dereń (Leżajsk), 55-65+: 1. Tomasz Maziak (Legnica)/Stanisław Woźniak (Budry), 2. Wiesław Bąba (Kolbuszowa)/Jarosław Marzec (Mielec), 65+: 1. Daniel Leończyk (Łódź)/Kazimierz Bujak (Dębica), 75+: 1. Zbigniew Nanowski (Opole)/Zdzisław Plicner (Jarosław), 2. Józef Safian (Zielona Góra)/Bogdan Solarski (Rzeszów).

Gra mieszana do 100 lat: 1. Agata Wojciuk (Łuków)/Marcin Pokrzywnicki (Zabrze), 2. Aleksandra Kruk (Lublin)/Mariusz Dereń, (Warszawa), powyżej 100 lat: 1. Anna Komar (Wrocław)/Robert Kowalczyk (Łódź).