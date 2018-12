Miasto z budżetem na 2019 rok

Niejednogłośnie i po burzliwej dyskusji stalowowolscy radni przyjęli budżet miasta na 2019 rok. Plan finansowy przegłosowano 14 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. Przyszłoroczny budżet miasta po stronie dochodów opiewa na blisko 331 mln zł, zaś po stronie wydatków na ponad 356 mln zł. Plan finansowy zakłada deficyt w wysokości prawie 26 mln zł.

– Budżet w swojej strukturze jest prorozwojowy i inwestycyjny. Przy ponad 356 mln zł wydatków trzeba podkreślić, że blisko 30 proc. tj. 96 mln zł to wydatki majątkowe z czego 92 mln zł stanowią czyste zadania inwestycyjne. Priorytetem zadań inwestycyjnych są te, które otrzymały lub mogą otrzymać dofinansowania zewnętrzne. Z punktu widzenia struktury wpływów do budżetu blisko 37 mln zł to dotacje rządowe oraz dotacje z programów europejskich. Trzeba również podkreślić, że jest to budżet, który w dużej części bazuje na środkach własnych. Tutaj blisko 20 mln zł to kwota wynikająca z nadwyżki operacyjnej, różnicy między dochodami, a wydatkami bieżącymi. To pokazuje, że budżet miasta Stalowej Woli jest budżetem o dobrej kondycji. Struktura wydatków inwestycyjnych zawiera również posiłkowanie się środkami dłużnymi, obligacje na kwotę 25 mln zł. Do budżetu w wysokości ponad 350 mln zł i wydatków majątkowych na kwotę blisko 100 mln zł, ta kwota jest całkowicie odpowiedzialna – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny, omawiając założenia budżetu na 2019 rok.

