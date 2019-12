Miasto walczy o 40 mln ze środków norweskich

Miasto Stalowa Wola zakwalifikowało się do II etapu naboru w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014 – 2021. – Z 213 miast, które złożyły aplikacje, 54 przeszło do II etapu, w tym miasto Stalowa Wola – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Samorząd może zdobyć nawet 40 mln zł na zadania zawarte w projekcie pn. „Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”. Ostateczna wersja projektu ma zostać wypracowana we współpracy z mieszkańcami i organizacjami społecznymi.

Projekt swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie Biblioteki Międzyuczelnianej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Sądu oraz Parku Miejskiego. Na tym obszarze miałyby pojawić się nowe nasadzenia, chore drzewa poddane zostałyby zabiegom arborystycznym, powstałyby też nowe ciągi piesze, ścieżki rowerowe oraz oświetlenie LED-owe.

Druga przestrzeń, która miałaby doczekać się zmiany przy udziale środków norweskich to plac Piłsudskiego oraz cała przestrzeń zielona od torów kolejowych do ulicy Dmowskiego, a następnie do ulicy Niezłomnych. Rewitalizacja objęłaby też budynek przy ulicy 1 Sierpnia 11 popularnie zwany „perszingiem”. Miasto planuje zmienić ten obiekt w Centrum Rozwoju Gospodarczego, Centrum Rozwoju Społecznego, tak aby ten budynek wpisywał się w otaczającą go przestrzeń. Przygotowany projekt zakłada również budowę nowych bloków socjalnych i komunalnych. Miejsce ich lokalizacji ma zostać uzgodnione w toku dyskusji z mieszkańcami.

Miasto ma także plan zagospodarowania budynku po kinie Ballada gdzie miałoby powstać Centrum Nauki Kwiatkowski. Nowej aranżacji ma się doczekać także Park24.

Aby Stalowa Wola miała szansę na dofinansowanie, wytężona praca czeka teraz nie tylko miejskich urzędników, ale także samych mieszkańców. Od lutego 2020 miasto będzie prowadzić konsultacje, debaty, dyskusje, warsztaty z mieszkańcami, organizacjami i stowarzyszeniami, których celem będzie wspólne wypracowanie szczegółowego programu rozwoju Stalowej Woli.

W kolejnym etapie wyłonionych zostanie 15 samorządów, które otrzymają dofinansowanie.