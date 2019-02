Miasto przystępuje do realizacji Centrum Aktywności Seniora

Koncepcja stalowowolskiego Centrum Aktywności Seniora była głównym tematem sesji Miejskiej Rady Seniorów, która odbyła się 6 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta. Plany z nim związane przedstawił Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli. – Wspólnie stworzymy piękne, funkcjonalne i nowoczesne miejsce – mówił włodarz miasta.

Radni podczas sesji dowiedzieli się o szczegółach Centrum Aktywności Seniora. Po czym jednogłośnie dali zielone światło, iż można przystąpić do realizacji projektu, a następnie całej inwestycji.

Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora powstanie w Stalowej Woli pod koniec 2020 roku. Jednak najpierw musi zostać wykonany projekt. Całość zadania zostanie zrealizowana w ramach systemu „Zaprojektuj i wybuduj”. Profesjonalne miejsce dla działalności seniorów będzie zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku „Centrum 4” mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II 10.

Dostosowanie pomieszczeń do użytku, czyli prace budowalne kosztować będą ponad 3 mln zł, natomiast wyposażenie – 800 tys. zł. Całość prac to koszt 4 mln 200 tys. zł. – Może wydawać się, że kwota ta jest duża, lecz jest to obiekt posiadający blisko 1000 metrów kwadratowych. Musi być zaadaptowany dla osób niepełnoprawnych, będą również windy. Wyposażenie pokazuje, że zaproponowane rozwiązania są najwyższej jakości, praktyczne w użytkowaniu. Chcielibyśmy to wykonać w sposób, który gwarantuje wysoką jakość i wieloletnie użytkowanie – mówił prezydent.

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA MA JUŻ SWOJEGO PEŁNOMOCNIKA

Podczas sesji Miejskiej Rady Seniorów wybrany został pełnomocnik Centrum Aktywności Seniora. Kandydaturę Bogny Latawiec, którą jednogłośnie poparli wszyscy obecni radni, zaproponował prezydent Lucjusz Nadbereżny. CAS będzie autonomiczną instytucją miejską, posiadającą program, statut, natomiast pełnomocnik nadzorować będzie całą inwestycję.

– Od lat rozmawialiśmy na temat powołania Centrum Aktywności Seniora. Pan prezydent usłyszał potrzebę, że takie centrum powinno powstać w Stalowej Woli, gdyż jest tu dużo seniorów. Myślimy też o seniorach, którzy niekoniecznie chcą być członkami stowarzyszeń, jest mnóstwo osób, dla których to miejsce również będzie przeznaczone. W chwili obecnej seniorzy nie mają miejsca, gdzie mogliby w sympatycznym gronie spędzić czas. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy przyczyniać się do rozwoju tego obiektu – zaznaczyła Bogna Latawiec.

Na prawie 1000 m kw. powstanie powierzchnia o mobilnym charakterze, dostosowana do aktualnych potrzeb seniorów. Zamiast schodów na pierwsze piętro wjedziemy windą. W części lokalu powstanie duża sala widowiskowo – artystyczna na 65 miejsc z modułową, składaną sceną. Ponadto w budynku pojawią się: kawiarenka, sala do nauki języków obcych, sala komputerowa, która w razie potrzeby będzie pełniła rolę sali bankietowej, sala kuchenna, sala prac ręcznych, sala fitness, sala do zajęć wokalnych oraz sala do obsługi prawnej i działań medycznych. Ciekawym pomysłem zaproponowanym przez architektów jest możliwość stworzenia tarasu letniego jako „zielonego dachu”. W lokalu będzie też wydzielona powierzchnia administracyjna dla osoby odpowiedzialnej za obiekt, jak i na potrzeby stowarzyszeń. Całość projektu została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.