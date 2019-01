Miasto chce budować przedszkole i żłobek w technologii pasywnej

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie na budowę integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej, które ma stanąć przy ulicy KEN w Stalowej Woli. W placówce znajdzie się miejsce dla 100 dzieci w przedszkolu i 95 maluchów w żłobku. Gmina wycofała się z realizacji wcześniej zapowiadanego projektu czyli budowy integracyjnego przedszkola i żłobka w kształcie litery V przeznaczonego dla znacznie mniejszej liczby dzieci. Nowy projekt podobnie jak poprzedni zakłada budowę basenu w obiekcie.

– Została zmieniona strategia dotycząca wybudowania tego obiektu przy ulicy KEN na miejscu byłego przedszkola nr 18 – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Miasto zrezygnowało z pierwszego projektu bowiem po przetargu okazało się, że koszty wytworzenia tego majątku byłyby znacznie większe niż zakładano, a tym samym niewspółmierne do planowanej liczby miejsc tj. 80 miejsc w przedszkolu i 45 miejsc w żłobku. Kolejnym bodźcem do zmiany strategii były statystyki placówek oświatowo-wychowawczych. Aktualnie na listach rezerwowych obu miejskich żłobków znajduje się blisko 140 dzieci. W żłobku przy Alejach Jana Pawła II jest 90 miejsc, zaś na liście rezerwowych jest 67 maluchów. W żłobku przy ulicy Poniatowskiego, który może przyjąć 65 dzieci na liście rezerwowej zapisanych jest 70 szkrabów. Jeżeli chodzi o statystyki dotyczące dzieci w wieku żłobkowym to w 2015 roku było 2075 maluchów, 2016 – 2022, 2017 – 2083 i 2018 – 2060 dzieci.

– To pokazuje, że liczba tych 155 miejsc, które mamy w tej chwili jest całkowicie nieproporcjonalna do potrzeb, do tego, żeby aktywizować rodziny, aby umożliwić powrót do pracy. W tamtym projekcie 45 miejsc żłobkowych było zupełnie nie wystarczające z punktu widzenia nakładów, które zostały przewidziane na projekt, dlatego została podjęta decyzja, aby stworzyć nowy projekt, nowe założenia programu funkcjonalno-użytkowego dla dużego obiektu na łącznie 195 dzieci, żłobek 95 dzieci, przedszkole 100 dzieci – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

