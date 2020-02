Miał cofnięty licznik o blisko 300 tys. kilometrów

W miniony weekend policjanci ruchu drogowego zatrzymali 3 pojazdy ze stanem licznika, wskazującym wartość mniejszą niż widniejąca w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów. W jednym z przypadków powodem nieścisłości był błąd diagnosty. Z licznika rekordzisty od listopada ubiegłego roku ubyło blisko 300 tys. kilometrów.

Pierwsza osoba została zatrzymana do kontroli drogowej w piątek na ul. Sandomierskiej w Nisku. W trakcie sprawdzania seata okazało się, że licznik pojazdu wskazuje o blisko 113 tys. mniej od wartości zanotowanej w lipcu ubiegłego roku, podczas ostatnich badań technicznych. Sprawa kobiety kierującej seatem szybko się wyjaśniła. Miejscowy diagnosta pomylił stan licznika z drugim, kontrolowanym pojazdem. Różnice w stanach licznika były zwykłą omyłką pisarską.

W celu uniknięcia dodatkowych nerwów podczas kontroli drogowej, apelujemy do wszystkich kierowców o sprawdzanie danych wpisywanych w dokumentach podczas przeglądów technicznych, jak i w dokumentach kupna auta, czy wymiany licznika. Dbajmy o to, żeby były zgodne ze stanem faktycznym.

Kolejna osoba z rozbieżnościami w stanie licznika została zatrzymana do kontroli drogowej w Wolinie w niedzielę rano. Licznik volkswagena, należącego do mieszkańca Rudnika nad Sanem, wskazywał blisko 300 tys. kilometrów mniej niż widniejący w bazie CEP zapis z listopada ubiegłego roku. Kierowca twierdził, że licznik sam się przestawił, a on nie zdążył tego faktu zgłosić. W ramach prowadzonego śledztwa policjanci będą wyjaśniać okoliczności, w jakich doszło do zmiany zapisu stanu dalekomierza.

Godzinę później, w tym samym miejscu, funkcjonariusze ruchu drogowego skontrolowali mercedesa, który miał na liczniku 24 tys. kilometrów mniej niż w trakcie przeglądu technicznego, przeprowadzonego 2 miesiące wcześniej. Różnica w odczytach licznika była niewielka, policjanci będą sprawdzać, czy w tym przypadku nie doszło do pomyłki pisarskiej, jak we wcześniejszym przypadku.

Przypominamy wszystkim kierowcom, że od 1 stycznia 2020 r. policjanci podczas kontroli drogowej poza sprawdzeniem uprawnień kierowcy, jego stanu trzeźwości, dokumentów pojazdu czy też stanu technicznego samochodu, spisują również stan licznika auta, który wpisywany jest do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). W przypadku, gdy drogomierz wskazuje wartość mniejszą niż ta, która widnieje w bazie CEP, prowadzone są w sprawie czynności, których celem jest wyjaśnienie, co jest powodem zaistniałej różnicy i kto jest za to odpowiedzialny.

Zgodnie z art. 306 a kodeksu karnego, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 grozi nie tylko osobie, która zmienia wskazania drogomierza pojazdu lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, ale także osobie, która zleca wykonanie takiej zmiany.

Info: KPP Nisko