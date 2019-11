Miał 2 promile, tłumaczył się przyjętą wcześniej kroplówką ze sterydami

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali prawo jazdy kierowcy subaru, który w Zdziarach wjechał do rowu. 38-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że jego stan jest wynikiem podanej tego dnia kroplówki ze sterydami.

W trakcie swojej pracy policjanci słyszą wiele najróżniejszych tłumaczeń od nietrzeźwych kierowców. Z wymówką jaką usłyszeli w piątek, podczas interwencji związanej z kolizją drogową, spotkali się po raz pierwszy. Nietrzeźwy kierowca, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a swój stan tłumaczył przyjętą wcześniej, w szpitalu kroplówką ze sterydami.

Do tego zdarzenia doszło w piątek, 8 listopada, przed godz. 13, w Zdziarach. Kierowca subaru wjechał do rowu. Na miejscu policjanci zastali 38-latka spod Torunia. Mężczyzna tłumaczył, że chcąc uniknąć zderzenia z pojazdem jadącym przeciwległym pasem, zjechał na pobocze i wjechał do rowu.

Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, jednak zaprzeczył, że spożywał jakikolwiek alkohol. Twierdził, że miał niedawno podaną w szpitalu kroplówkę ze sterydami.

38-latek został przewieziony do szpitala na pobranie krwi. Tam z kolei zmienił wersję, przyznał się policjantom, że spożywał alkohol, po wjechaniu do rowu.

Policjanci z niżańskiej drogówki zatrzymali prawo jazdy kierowcy i odholowali jego pojazd na parking policyjny.

