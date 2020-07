Mężczyzna wyskoczył z bloku przy Al. Jana Pawła II

Do zdarzenia doszło we wtorek 14 lipca 2020 roku około godz. 22.

– Została wezwana policja do interwencji domowej związanej z agresywnym zachowaniem męża pani zgłaszającej. Policja przyjechała na miejsce i pan miał być zatrzymany do wytrzeźwienia z uwagi na to, że znajdował się w stanie nietrzeźwości – mówi prokurator rejonowy Adam Cierpiatka. 61-letni mężczyzna w trakcie czynności wyskoczył z 8 piętra bloku przy Al. Jana Pawła II w wyniku czego poniósł śmierć.

Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku nakłaniania do samobójstwa i niedopełnienia obowiązków.