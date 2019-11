Metbudowcy nie mogą się doczekać

Prowadzący w tabeli SWVA Samax przełożył mecz ze Stellą i dzięki temu z fotela lidera strącił go Konzbud. Niewiele jednak brakowało, żeby przeszkodził mu w tym Leśnik. Siatkarze z Rudnika bardzo wysoko w tym spotkaniu zawiesili poprzeczkę i byli bliscy sprawienie dużej niespodzianki. W tie-breaku przegrali do 11. W najbliższą sobotę mecz Kozbud – Samax (12.20), po którym dojdzie do kolejnych roszad na górze ligowej tabeli.

Dwa inne mecze 5. kolejki siatkarskiej ligi bez historii. WP-Transfer pokonał bez straty seta młodzież Dwójki, a Fachowiec nie dał żadnych szans – także nie tracąc seta – zespołowi z Zarzecza.

Zgodnie z planem przebiegała rywalizacja w lidze koszykarskiej. W najbliższej kolejce (23 listopada, sobota) dojdzie do drugiego w tym szonie starcia Met-Budu z Martwymi Pikselami. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu obydwu drużyn, górą byli koszykarze Martwych Pikseli. Wygrali z Met-Budem 59:56. Była to pierwsza od kilku lat porażka tej drużyny w rozgrywkach SWBA.

– Kiedyś ten pierwszy raz musiał nastąpić – śmieje się Ireneusz Kowalski, zawodnik Met-Budu. – W tamtym pierwszym meczu brakowało nam w składzie kilku chłopaków, co skrzętnie wykorzystał młodszy wiekiem rywal. W sobotę, zrobimy wszystko na co będzie nas stać, żeby odkuć się i zrewanżować Pikselom. Jednak zdajemy sobie też sprawę, że wcale nie będzie to łatwe zadanie. Coraz częściej daje nam o sobie znać… peseloza, ale wciąż jesteśmy głodni zwycięstw i już nie możemy doczekać się rewanżu.

Poczatek spotkania Met-budu z Martwymi Pikselami o godz. 16.

SWVA

5. kolejka: Konzbud – Leśnik 3:2 (25:12, 24:26, 25:20, 22:25, 15:11), Fachowiec – Zarzecze 3:0 (25:12, 25:17, 25:18), UKS Dwójka – WP-Transfer 0:3 (20:25, 18:25, 15:25), Samax – Szkolenie BHP Tomasz Mazur Stella – mecz przełożony na 21 listopada.

SWBA

4. kolejka: Stella – Met-Bud 42:83, HSW Narzędziownia – Martwe Piksele 50:71.