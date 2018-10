Medale za zasługi dla powiatowych urzędników i radnych

[ZDJĘCIA] We wtorek, 16 października, w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Dla radnych była to okazja do podsumowania mijającej kadencji, ale także i moment do tego, by wyróżnić pracowników Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku za ich długoletnią służbę na rzecz społeczności lokalnej. Tego dnia odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” nagrodzono również lokalnych rolników, którzy przyznanego odznaczenia nie mogli odebrać podczas minionych Dożynek 2018, które miały miejsce 19 sierpnia w Ulanowie. Po uroczystym rozpoczęciu 57. sesji rady powiatu niżańskiego, nadszedł czas na przyznanie honorowych odznaczeń dla radnych oraz pracowników samorządowych, które wręczyła wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz.

Złoty Krzyż Zasługi dla radnych wyróżniających się działalnością na rzecz społeczności lokalnej, nadany przez prezydenta RP Andrzeja Dudy, otrzymali tego dnia Adam Mach i pośmiertnie Bolesław Miazgowicz. Odznaczenie to odebrała jego mama, Maria Miazgowicz.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali natomiast: Robert Bednarz, Tomasz Kozak, Krzysztof Krawiec, Jan Połeć, Henryk Siek, Mirosław Siek, Józef Sroka, Andrzej Tofilski oraz Gabriel Waliłko.

Z kolei złote medale dla pracowników starostwa powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku za długoletnią służbę i wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymali: Mirosława Daśko, Bogusław Rybczyński oraz Waldemar Ślusarczyk.

Srebrne medale za długoletnią służbę zostały przyznane: Marcie Chełpie, Małgorzacie Czech, Beacie Gosztyle, Lidii Kapuścińskiej, Renacie Mazur, Aleksandrze Mróz, Anecie Pajurze, Helenie Piróg a także Elżbiecie Wilk. Marcin Babiarz, Monika Brzozowska, Monika Cagara, Bożena Chamot, Marta Ciosmak, Tomasz Czekierda, Piotr Dubiel, Anna Dziechciarz-Mruk, Bogusława Gemzik, Agnieszka Kołcz, Andrzej Kołodziej, Stanisław Łoziński, Agnieszka Łyda, Justyna Machowska, Dariusz Marciniec, Roman Młynarski, Aneta Oczkowska-Dziedzic, Iwona Paruch, Magdalena Ryniak, Anna Serafin, Tomasz Tryka oraz Krzysztof Zybura, za długoletnią służbę zostali odznaczeni medalem brązowym.

Z rąk wicewojewody odznaki honorowe, nadane przez ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali także lokalni rolnicy: Maciej Bałamut, Małgorzata Bulicz, Maria Ćwikła, Józef Fila, Maria Koń, Jerzy Skiba i Mieczysław Urbanik.

Kolejny punkt sesji stanowiło podsumowanie działalności rady powiatu, którego dokonał starosta niżański Robert Bednarz.

Kamila Brzezińska