Medale i rekordy lekkoatletów Victorii we Włocławku

We Włocławku odbył się Ogólnopolski Finał Cup „Lekkoatletyka dla Każdego”, w którym startowali najlepsi w Polsce zawodnicy w wieku 13-15 lat, trenujący w klubach objętych tym programem. Fantastycznie spisali się reprezentanci Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola, którzy wywalczyli cztery medale indywidualnie i jeden w sztafecie mieszanej 6×200 m województwa Podkarpackiego.

Ze złotymi medalami i nowymi rekordami życiowymi wróciły, Oliwia Gut i Kornelia Butryn. Pierwsza z nich wygrała bieg na 100 m, w czasie 12,37 – rekord klubu w kategorii do lat 16, a Kornelia była najszybsza w biegu na 600 m, czas 1:34,79 – także nowy rekord klubu do lat 16.

Na podium stanęli także, Blanka Machaj – trzecie miejsce w biegu na 600 m (1:40,33, rekord życiowy i nowy rekord klubu w kategorii do lat 14) oraz Adam Wójcik w biegu na 100 m (12,56, rekord życiowy i klubu w kategorii do lat 14).

„Złota” sztafeta 6×200 m reprezentująca Podkarpacie występowała w składzie: Honorata Kupiniak (Tempo 5 Przemyśl), Adam Wójcik (Victoria Stalowa Wola, Kornelia Butryn (Victoria Stalowa Wola), Adam Sikora (Tempo 5 Przemyśl), Oliwia Gut (Victoria Stalowa Wola), Błażej Piława (Tempo 5 Przemyśl)

W klasyfikacji drużynowej województwo podkarpackie zajęło czwarte miejsce.

