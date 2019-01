MDK w Stalowej Woli zaprasza na spektakl „Szalone nożyczki”

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na najnowszą odsłonę spektaklu wpisanego do Księgi Rekordów Guinnessa! Punktem wyjścia jest kultowy i uwielbiany scenariusz pt. „Szalone nożyczki”. Utwór cieszy się powodzeniem w najlepszych teatrach komediowych świata już od ponad 50-ciu lat!

Energiczny i przebojowy fryzjer prowadzi salon w lokalu wynajętym od Pani Izabeli. Kiedy artysta fryzur zajmuje się plejadą barwnych charakterów, dochodzi do skandalu – właścicielka lokalu nie żyje..! Detektywi mają nie lada wyzwanie,by rozwiązać kryminalną zagadkę…KTO ZABIŁ?! Wszyscy obecni w salonie mieli motyw acz nikt nie przyznaje się do zbrodni. Policja woła na alarm! – wtedy do akcji wkracza UWAGA!…Widz!!! W tym momencie interakcja Publiczności z Aktorami oraz towarzyszący humor sięga zenitu. Jaki będzie finał? Wszystko pozostaje w Państwa rękach.

Ten spektakl nigdy nie kończy się tak samo! Jest magnetyczny, elektryzujący i budzący podziw Publiki całego świata! ,,Szalone nożyczki” to także świetnie skrojone postaci i doskonałe aktorstwo. Niezapomniana zabawa spędzona w towarzystwie gwiazd!

Obsada spektaklu:

Starszy Inspektor: Lesław Żurek / Maciej Wilewski / Krzysztof Ibisz

Pani Dąbek: Joanna Kupińska / Urszula Dębska

Edward Wurzel: Alan Andersz

Barbara Markowska: Dominika Gwit

Antoni Grzebiński: Leszek Stanek

Młodszy Inspektor: Maciej Wilewski / Michał Piróg

Spektakl odbędzie się 20 stycznia! Bilety dostępne w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli oraz na stronie internetowej https://biletyna.pl/spektakl/Szalone-Nozyczki/Stalowa-Wola