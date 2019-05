Matury nadszedł czas

W tym roku mury szkół średnich w powiecie stalowowolskim opuściło 970 absolwentów, z czego 900 zdecydowało się przystąpić do egzaminu maturalnego. Egzaminy pisemne potrwają do 23 maja, ustne zaś do 25 maja.

W poniedziałek 6 maja pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. Terminy sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Obowiązkiem ucznia zdającego egzamin dojrzałości jest też przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów do wyboru. Maturzysta może wybrać maksymalnie sześć przedmiotów. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego i z języka obcego.

W tym roku mury Liceum Ogólnokształcące im. KEN opuściło 244 absolwentów. Wszyscy przystąpili do matury. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 liceum ogólnokształcące ukończyło 69 uczniów, a do matury przystąpiło 68 osób, technikum zaś ze świadectwem opuściło 20 uczniów, 18 zdaje egzamin dojrzałości. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 świadectwa odebrało 24 uczniów liceum i 141 uczniów technikum. Do matury przystąpiło 165 osób. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odnotowano 102 absolwentów i 76 maturzystów. Z murami Centrum Edukacji Zawodowej pożegnało się 132 uczniów, 123 zdaje egzamin dojrzałości. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące ukończyło 193 osoby z czego 191 przystąpiło do matury. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Zaklikowie opuściło 8 absolwentów, 8 przystąpiło do matury.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego opuściło 37 słuchaczy, na egzamin dojrzałości zdecydowało się 7 osób.