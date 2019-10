[Zdjęcia] To tytuł nowej wystawy, którą od 27 października możemy oglądać w Galerii „Tło” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Jej autorem jest pochodzący ze Stalowej Woli – Tomek Baran.

– Dzisiaj spotykamy się na wystawie Tomka Barana. Przyznam, że jestem bardzo szczęśliwa, bo jeszcze takiej wystawy u nas nie mieliśmy i cieszę się, że otwieramy się na nowe kierunki sztuki. Pokazujemy po raz kolejny młodą osobę. Z Tomkiem znamy się od lat 90-tych, a poznaliśmy się na zajęciach plastycznych u mojej mamy. Później razem chodziliśmy do liceum i na studia. Dlatego dla mnie ten tydzień, podczas którego przygotowywaliśmy się do wernisażu, był pewnego rodzaju powrotem do przeszłości – mówi Agata Magdziak, kustosz Galerii „Tło” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Tomek Baran jest absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym wywodzącym się z minimalizmu. W malarstwie korzysta z farb przemysłowych, sprejów, lakierów lub farb do pokrywania karoserii samochodowych. Maluje na płótnie naciągniętym na krzywoliniowych blejtramach. Ten zabieg powoduje, że jego obrazy mają formę obiektów. Za swoją twórczość został wyróżniony przez czasopismo „Art&Business” podczas 10. Konkursu Gepperta. Jest również laureatem nagrody na Strabag Artaward International. Na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie.

Pochodzący ze Stalowej Woli malarz i twórca obiektów i instalacji na wystawie prezentuje dwa główne wątki w swojej twórczości: obrazy obiekty i obrazy wywodzące się ze słowa „gradient” kroczyć.

– Prace powstawały przez ostatnie dwa lata. Są to różne cykle mojej twórczości. Cenię sobie wolność, dlatego w moich pracach lubię zostawiać dużo niedopowiedzeń dla widza, który może się zmierzyć z tym co zobaczy, snuć swoje interpretacje – mówi Tomek Baran.

Tytuł „Matryca” odnosi się do miasta jako miejsca „matki”, z którego twórca pochodzi i został w nim w swoich pierwszych latach życia ukształtowany. Niefiguratywna twórczość Tomka Barana porusza takie wątki jak ruch, przestrzeń, odbicie, linia i granica.

W Galerii „Tło” Miejskiego Domu Kultury wystawę będzie można oglądać do końca listopada.